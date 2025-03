Barcelona osłabiona w meczu z Osasuną. Zabraknie obrońcy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Barcelona nie tylko bez Araujo i Raphinhii

Protesty nie zdały się na wiele – Barcelona i Osasuna zmierzą się ze sobą już 27 marca, a więc tuż po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej i tuz przed swoimi kolejnymi ligowymi spotkaniami. Zaległe starcie 27. kolejki La Liga zaplanowano trzy dni przed meczami obu ekip w 29. serii zmagań. Blaugranę czeka pojedynek z Gironą, natomiast rywalem Los Rojillos będzie Athletic Bilbao.

Ronald Araujo i Raphinha nie pojawią się w kadrze na czwartkowe zmagania, ponieważ nie zdążą wrócić ze zgrupowań Urugwaju i Brazylii. Chociaż informowano o możliwości podróży tej dwójki prywatnym samolotem, to aktualna narracja sugeruje, że wspomniany duet będzie dostępny dopiero na mecz z Gironą. Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać także z Pau Cubarsiego.

Jednak w tym przypadku absencja Hiszpana to efekt kontuzji. Radio RAC1 przekonuje, że obrońca kontynuuje rehabilitację, ale nie ma najmniejszych szans na grę. W tej chwili 18-latek trenuje indywidualnie i walczy z czasem, by wrócić do dyspozycji Flicka na starcie z Gironą. W tym przypadku duet środkowych defensorów w czwartek stworzą Inigo Martinez i Eric Garcia.