Flick poprowadzi Barcelonę po raz setny. Ma lepszy bilans niż Guardiola

FC Barcelona w lipcu 2024 roku powierzyła stery nad pierwszą drużyną w ręce nowego trenera. Po półtora roku Hansi Flick będzie świętował jubileuszowe spotkanie. Starcie z Villarrealem będzie dla niego meczem numer 100 w roli szkoleniowca Katalończyków.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

99 meczów Flicka w Barcelonie. Już teraz ma lepszy bilans niż Guardiola

FC Barcelona pod wodza Hansiego Flick w ciągu dwóch niepełnych sezonów wygrała cztery trofea. Dwukrotnie zgarnęli Superpuchar Hiszpanii, a także byli mistrzami La Liga oraz świętowali triumf w Pucharze Króla. W trwającej kampanii mogą jeszcze uzupełnić gablotę o kolejne trzy puchary. Wciąż walczą w rozgrywkach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu, a także prowadzą w tabeli La Liga.

Flick stworzył w Barcelonie jedną z najlepszych drużyn w Europie. Potrzebował do tego stosunkowo mało czasu, ponieważ pracuje na Camp Nou od lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 99 meczach, a jego bilans pod względem historycznym jest jednym z najlepszych. Szczegółowe wyliczenia przedstawił dziennik Mundo Deportivo.

Flick w 99 meczach odniósł 74 zwycięstwa, 9 razy remisował i doznał 16 porażek. Biorąc pod uwagę trenerów, którzy prowadzili Barcelonę w 100 spotkaniach, zajmuje 3. miejsce w zestawieniu pod względem najlepszego bilansu w pierwszych stu meczach. Przed nim są tylko Luis Enrique i Helenio Herrera. Za nim znalazł się Pep Guardiola, który wygrał 71 ze 100 spotkań. Niemiecki szkoleniowiec po raz setny poprowadzi Dumę Katalonii w najbliższą sobotę (28 lutego) w konfrontacji z Villarrealem.

Szczegółowy bilans Hansiego Flicka w Barcelonie: