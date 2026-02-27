Flick poprowadzi Barcelonę po raz setny. Ma lepszy bilans niż Guardiola

99 meczów Flicka w Barcelonie. Już teraz ma lepszy bilans niż Guardiola
FC Barcelona pod wodza Hansiego Flick w ciągu dwóch niepełnych sezonów wygrała cztery trofea. Dwukrotnie zgarnęli Superpuchar Hiszpanii, a także byli mistrzami La Liga oraz świętowali triumf w Pucharze Króla. W trwającej kampanii mogą jeszcze uzupełnić gablotę o kolejne trzy puchary. Wciąż walczą w rozgrywkach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu, a także prowadzą w tabeli La Liga.
Flick stworzył w Barcelonie jedną z najlepszych drużyn w Europie. Potrzebował do tego stosunkowo mało czasu, ponieważ pracuje na Camp Nou od lipca 2024 roku. W tym czasie prowadził zespół w 99 meczach, a jego bilans pod względem historycznym jest jednym z najlepszych. Szczegółowe wyliczenia przedstawił dziennik Mundo Deportivo.
Flick w 99 meczach odniósł 74 zwycięstwa, 9 razy remisował i doznał 16 porażek. Biorąc pod uwagę trenerów, którzy prowadzili Barcelonę w 100 spotkaniach, zajmuje 3. miejsce w zestawieniu pod względem najlepszego bilansu w pierwszych stu meczach. Przed nim są tylko Luis Enrique i Helenio Herrera. Za nim znalazł się Pep Guardiola, który wygrał 71 ze 100 spotkań. Niemiecki szkoleniowiec po raz setny poprowadzi Dumę Katalonii w najbliższą sobotę (28 lutego) w konfrontacji z Villarrealem.
Szczegółowy bilans Hansiego Flicka w Barcelonie:
|Liczba meczów
|Zwycięstwa
|Remisy
|Porażki
|Bilans bramek
|Łącznie
|99
|74
|9
|16
|277:118
|La Liga
|63
|48
|5
|10
|169:64
|Liga Mistrzów
|22
|14
|3
|5
|65:38
|Puchar Króla
|10
|8
|1
|1
|28:12
|Superpuchar Hiszpanii
|4
|4
|0
|0
|15:4