Real Madryt potwierdza. Obrońca kontuzjowany

15:51, 27. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt

Real Madryt potwierdził uraz Raula Asencio. Jakiej kontuzji doznał obrońca? Królewscy w oficjalnym komunikacie poinformowali o wynikach badań.

Real Madryt - Benfica
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Benfica

Real bez Asencio w derbach

W 73. minucie meczu Real MadrytBenfica doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch zawodników gospodarzy. Raul Asencio i Eduardo Camavingą zderzyli się w powietrzu. Hiszpan na tyle niefortunnie upadł na murawę, że nie był w stanie kontynuować gry. Niedługo po zakończeniu spotkania obrońca postanowił zwrócić się do kibiców Los Blancos.

Dwa dni po rywalizacji na Santiago Bernabeu 23-latek poddał się koniecznym badaniom. O ich wynikach Real poinformował w krótkim komunikacie:

Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Raúla Asencio zdiagnozowano skurcz mięśni szyi. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu ze stolicy Hiszpanii.

Wychowanek Królewskich na pewno opuści zbliżający się pojedynek z Getafe. W derbach zabraknie także jednej z największych gwiazd drużyny Alvaro Arbeloi, która może wrócić do gry dopiero za kilkanaście dni. Natomiast problemy Asencio wydają się zdecydowanie mniej poważne.

