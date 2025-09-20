Kiwior robi furorę w Porto! Portugalczycy zachwyceni reprezentantem Polski

Jakub Kiwior dopiero co dołączył do FC Porto, a już stał się ważnym punktem pierwszego składu. Po meczu z Rio Ave grą reprezentanta Polski zachwycał się tamtejszy portal A Bola.

Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Portugalska prasa zachwyca się grą Jakuba Kiwiora w FC Porto

FC Porto w letnim oknie transferowym postanowiło przebudować defensywę. Latem na Estadio do Dragao trafiło dwóch reprezentantów Polski – Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Choć to dopiero początek sezonu, to obaj piłkarze zrobili bardzo dobre wrażenie na starcie przygody w nowym klubie. Szczególnie portugalska prasa zachwyca się grą byłego zawodnika Arsenalu.

W piątek Porto pod wodzą Francesco Farioliego rywalizował na wyjeździe z Rio Ave. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem Smoków (3:0). A Bola, oceniając każdego gracza portugalskiego giganta najwyższą ocenę przyznała właśnie Kiwiorowi (7).

– To zawodnik, który wnosi dużo jakości do defensywy FC Porto. Były piłkarz Arsenalu miał kluczową interwencję, gdy ofiarnie zablokował potężne uderzenie Aguilery, które zmierzało prosto do bramki. Polak jednak nie tylko daje jakość w defensywie, ale też świetnie wyprowadza piłkę, jak mało kto – zachwyca się portugalski portal grą Jakuba Kiwiora.

Nieco niższą notę, ponieważ 6 w skali od 1 do 10 otrzymał Jan Bednarek. Stoper reprezentacji Polski również zasłużył na pochwały zwłaszcza w kontekście rywalizacji z gwiazdą Rio Ave, z którą wygrał większość starć w obronie.

– Pomógł zneutralizować tego, który na starcie wydawał się być zagrożeniem numer jeden dla bramki Diogo Costy. Reprezentant Polski stoczył ciekawy pojedynek z Brazylijczykiem i wygrał większość starć na boisku, czasem faulując – oceniła A Bola występ Jana Bednarka.