Arsenal szuka wzmocnień w Holandii. Chce sprowadzić perełkę Ajaksu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Sean Steur celem transferowym Arsenalu

Arsenal słynie ze znakomitego skautingu, czego dowodem w ostatnich latach były transfery takich zawodników jak między innymi Cristhian Mosquera, Jurrien Timber czy Gabriel Martinelli. Londyńczycy skupiają się na sprowadzaniu nie tylko uznanych piłkarzy, ale także młodych oraz perspektywicznych zawodników, którzy za jakiś czas mają stanowić o sile ekipy Kanonierów. Opisywana strategia pozwala angielskiemu klubowi utrzymywać konkurencyjność w rozgrywkach Premier League, jednocześnie inwestując w przyszłość.

Niewykluczone, że kolejnym ruchem Arsenalu w podobnym stylu będzie zakontraktowanie Seana Steura z Ajaksu Amsterdam. Jak informuje w czwartkowe popołudnie brytyjski portal „TEAMtalk”, 18-letni pomocnik znalazł się na celowniku liderów Premier League.

Skauci z Londynu bacznie monitorują postępy tego piłkarza, choć warto dodać, że o młodzieżowego reprezentanta Holandii zabiegają również Manchester United oraz Liverpool. To pokazuje rosnące zainteresowanie jego talentem na Wyspach Brytyjskich.

Steur jest wychowankiem RKAV Volendam, a do pierwszego zespołu Ajaksu awansował przed obecnym sezonem. W trwającej kampanii rozegrał 14 meczów i zaliczył 1 asystę. Urodzony w 2008 roku zawodnik już teraz jest ważnym ogniwem drużyny z Amsterdamu, pomimo młodego wieku. Jego transfer do Arsenalu wiązałby się z wyłożeniem na stół minimum kilkunastu milionów euro, ale Kanonierów bez wątpienia stać na taki wydatek.