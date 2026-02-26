Kim Min-jae po sezonie może opuścić Bayern Monachium. Reprezentant Korei Południowej może wrócić do Turcji, ponieważ znalazł się na radarze Galatasaray - informuje Ekrem Konur.

Marc Marasescu / Alamy Na zdjęciu: Kim Min-jae

Kim Min-jae wzbudził zainteresowanie Galatasaray

Kim Min-jae zasilił szeregi Bayernu Monachium latem 2023 roku. Bawarczycy zapłacili aż 50 milionów euro za transfer defensora z SSC Napoli. Reprezentant Korei Południowej przychodził do Niemiec jako gwiazda Serie A, ale Die Roten niespecjalnie są zadowoleni z tego ruchu. 29-latek na dłuższą metę nie potrafił imponować formę i dziś nie odgrywa znaczącej roli u Vincenta Kompany’ego.

Jak się okazuje, Kim Min-jae już w letnim okienku transferowym może zmienić otoczenie. Ekrem Konur poinformował, że obrońca Bayernu Monachium może wrócić na boiska, z których wypłynął jego talent. A chodzi o Turcję. Koreańczyk niegdyś reprezentował barwy Fenerbahce, a teraz znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Klub ze Stambułu poważnie traktuje Kim Min-jae’a, ale ten transfer może nie być tak prosty do zrealizowania. Reprezentant Korei Południowej wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Znajduje się na celownikach zespołów Serie A, których nazw niestety nie znamy. Czas pokaże, czy finalnie Galatasaray wygra wyścig po 29-latka.

Kim Min-jae w trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Defensor zdołał zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Koreańczyka na 25 milionów euro.