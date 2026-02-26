Karbownik zmieni klub? Zainteresowanie z Bundesligi

Michał Karbownik wkrótce może zmienić barwy klubowe. Polak jest łączony z przeprowadzką do Bundesligi. Zawodnik Herthy Berlin znalazł się bowiem na celowniku Werderu Brema - informuje "Bild".

Werder Brema chce Michała Karbownika

Michał Karbownik niewątpliwie zniknął z radarów polskich kibiców. 24-latek już trzeci sezon występuje w zespole Herthy Berlin, która obecnie występuje na zapleczu Bundesligi. Były gracz Legii Warszawa jest kluczowym zawodnikiem w swojej drużynie i coraz częściej jest łączony z reprezentacją naszego kraju. Tymczasem dochodzą do nas inne bardzo ciekawe wieści związane z defensorem.

Dziennik „Bild” poświęcił uwagę właśnie Michałowi Karbownikowi. Otóż Polak wkrótce może opuścić szeregi Herthy Berlin. Defensor jednak ma zostać w Niemczech, ale zaliczyłby sportowy awans, ponieważ może trafić na boiska Bundesligi. Były zawodnik Legii Warszawa znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Werderu Brema.

Kontrakt Michała Karbownika z Herthą Berlin wygasa wraz z końcem sezonu. Werder Brema złożył już propozycję Polakowi, który będzie w lipcu dostępny jako wolny agent. Pytanie jest proste – czy 24-latek postanowi zaryzykować. Werder Brema nie jest bowiem pewna utrzymania w Bundeslidze i w przyszłym sezonie może nadal grać na jej zapleczu. Czas pokaże, jak potoczy się kwestia przyszłości wychowanka Legii Warszawa.

Michał Karbownik w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Herthy Berlin na zapleczu Bundesligi. Polak nie ma na koncie trafienia, ale zdołał zaliczyć dwie asysty.

