Tomas Bobcek przedłużył niedawno umowę z Lechią Gdańsk. Lider klasyfikacji strzelców w zeszłym roku otrzymał atrakcyjną ofertę ze Slavii Praga. Przyznaje dla TVP Sport, że był nią mocno zainteresowany.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek chce grać w czołowej lidze. Transfer już latem?

Lechia Gdańsk ogłosiła niedawno przedłużenie umowy z Tomasem Bobckiem do 2030 roku. To duży sukces klubu, który stawia go w dogodnej pozycji negocjacyjnej pod kątem przyszłego transferu. Lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy jest przymierzany do opuszczenia Polski już podczas letniego okienka.

Wycena Bobcka sięga nawet ponad dziesięciu milionów euro. Lechia po cichu liczy, że zdoła pobić na jego sprzedaży rekord Ekstraklasy. Czy tak się stanie? Wiele zależy od formy Słowaka w drugiej części sezonu.

Bobcek nie ukrywa, że gra w Polsce to dla niego tylko przystanek, a marzeniem są występy w jednej z czołowych europejskich lig. Przyznaje też, że w zeszłym roku był mocno zainteresowany ofertą ze Slavii Praga. Po dołączeniu do czeskiej ekipy mógłby pokazać się w Lidze Mistrzów, co być może ułatwiłoby mu przyszły transfer do ligi TOP5.

– Szczerze, kiedy latem pojawiła się oferta ze Slavii, to byłem nią mocno zainteresowany. Głównie ze względu na możliwą grę w Lidze Mistrzów. Byłoby to dla mnie coś wielkiego. Widzieliśmy, jaką przygodę przeżyła Slavia, z jakimi rywalami się mierzyła. Wiem też, że z tego klubu można trafić do Premier League, ponieważ Czesi zrobili sporo takich transferów. Teraz, jak na wszystko nieco inaczej patrzę, wolałbym jednak trafić do klubu z lig TOP5 – zdradził snajper Lechii Gdańsk w rozmowie dla TVP Sport.