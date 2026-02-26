Manchester United pozbędzie się golkipera. Transfer ustalony

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Altay Bayindir przejdzie do Besiktasu Stambuł

Altay Bayindir w tym momencie nie ma żadnych szans na regularne występy w barwach Manchesteru United. Obecnie niekwestionowanym numerem jeden między słupkami zespołu Czerwonych Diabłów jest bowiem Senne Lammens. Turecki bramkarz nie zamierza dłużej godzić się z niesatysfakcjonującą rolą rezerwowego i jest zdecydowany na zmianę otoczenia. 27-latek chce wrócić do regularnej gry oraz ponownie stać się kluczowym zawodnikiem, co w aktualnej sytuacji na Old Trafford wydaje się mało prawdopodobne.

Jak informuje turecka gazeta „Fanatik”, Manchester United zgodzi się na sprzedaż golkipera w letnim okienku transferowym. Co więcej, angielski klub miał już porozumieć się z Besiktasem Stambuł w sprawie warunków transakcji. Uzgodniona kwota ma wynieść ponad 5 milionów euro. Wszystko wskazuje więc na to, że Bayindir wróci do ojczyzny i spróbuje odbudować swoją pozycję w tureckiej ekstraklasie.

Jedenastokrotny reprezentant Turcji przywdziewa koszulkę ekipy Czerwonych Diabłów od września 2023 roku, kiedy przeniósł się na Old Trafford za 5 milionów euro z Fenerbahce Stambuł. W trwającej kampanii rozegrał zaledwie 6 spotkań, w których wpuścił 11 goli i nie zachował ani jednego czystego konta. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 7 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.