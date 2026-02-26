Griezmann coraz bliżej sensacyjnego transferu! To się dzieje

09:35, 26. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Cadena SER

Antoine Griezmann w najbliższym czasie może jeszcze opuścić Atletico Madryt. Przyspieszyła sprawa jego transferu do Orlando City. Cadena SER informuje, że to jest już w zasadzie przesądzone.

Antoine Griezmann
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Griezmann jednak opuści Atletico? Kusi go MLS

Antoine Griezmann może sensacyjnie opuścić Atletico Madryt jeszcze przed końcem sezonu. Początkowo te informacje były odbierane z dużym dystansem, ale coraz więcej mediów twierdzi, że sam zawodnik faktycznie chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych. O jego usługi bardzo mocno zabiega Orlando City, oferując mu gwiazdorski kontrakt.

Atletico w tej sytuacji zdaje się być bezradne. Diego Simeone zapewnia, że kluczową decyzję ma podjąć sam Francuz, a klub nie będzie mu stawał na przeszkodzie. Choć oczywiście woli, aby ten pozostał w jego drużynie, zrozumie wolę zmiany otoczenia.

Okienko w MLS jest otwarte jeszcze przez kilka tygodni. Cadena SER twierdzi, że do transferu najprawdopodobniej dojdzie jeszcze w marcu. Griezmann ma być zdecydowany na opuszczenie Europy i grę dla amerykańskiej drużyny.

Odejście Griezmanna z pewnością byłoby poważnym osłabieniem dla ekipy Simeone. Choć ten nie jest już liderem ofensywy, to wciąż ważna postać, a swoją klasę potwierdził chociażby w ostatnim meczu z Barceloną.

Wygląda na to, że ostatnim meczem Griezmanna w barwach Atletico Madryt będzie rywalizacja z Realem Sociedad na Wanda Metropolitano, która odbędzie się 7 marca. W tym sezonie gwiazdor zgromadził 12 bramek oraz 2 asysty w 36 występach.