Ronaldo chce kupić kolejny klub. Romano podał szczegóły

09:31, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo nabył 25% akcji drugoligowego zespołu w Hiszpanii - UD Almeria. Fabrizio Romano ujawnił, że to dopiero początek. Legendarny piłkarz planuje kupić jeszcze co najmniej jeden klub.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ambitne plany Ronaldo. Myśli o zakupie kolejnego klubu po Almerii

Cristiano Ronaldo zbliża się powoli do końca kariery. Legendarny piłkarz na początku lutego obchodził 41. urodziny. Kontrakt z Al-Nassr ma ważny do czerwca 2027 roku. Niewykluczone, że właśnie wtedy postanowi zakończyć przygodę z piłką w roli zawodnika. Portugalczyk nie porzuci jednak futbolu, co na pewno ucieszy wielu jego fanów. Choć nie chce być trenerem, to celuje w bycie właścicielem.

Pierwsze kroki w sprawie działań po zakończeniu kariery podjął w ostatnich dniach. Ronaldo został nowym współwłaścicielem UD Almeria, czyli drugoligowego zespołu w Hiszpanii. Jego firma pozyskała 25% akcji, co stanowi pakiet mniejszościowy.

Fabrizio Romano na swoim kanale YouTube ujawnił, że to nie koniec. Ronaldo zamierza kupić jeszcze co najmniej jeden klub. Almeria to dopiero początek jego działań w nowej roli. Na ten moment nie podano jednak o jakie konkretnie drużyny może chodzić.

Inwestycję w drużyny piłkarskie czynnych zawodników to nic dziwnego w świecie piłki. W przeszłości Kylian Mbappe kupił udziały we francuskim Caen. Z kolei Sergio Ramos wraz z grupą inwestorów przymierza się do zakupu Sevilli, czyli drużyny z La Liga.

Obecny klub, jaki kupił Ronaldo, a więc Almeria również lada moment może zagrać w La Liga. W tym sezonie walczą o powrót do elity. Po 27. kolejkach zajmują 3. miejsce ze stratą tylko jednego punktu do TOP2, które gwarantuje bezpośredni awans.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź