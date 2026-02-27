Ronaldo chce kupić kolejny klub. Romano podał szczegóły

Cristiano Ronaldo nabył 25% akcji drugoligowego zespołu w Hiszpanii - UD Almeria. Fabrizio Romano ujawnił, że to dopiero początek. Legendarny piłkarz planuje kupić jeszcze co najmniej jeden klub.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ambitne plany Ronaldo. Myśli o zakupie kolejnego klubu po Almerii

Cristiano Ronaldo zbliża się powoli do końca kariery. Legendarny piłkarz na początku lutego obchodził 41. urodziny. Kontrakt z Al-Nassr ma ważny do czerwca 2027 roku. Niewykluczone, że właśnie wtedy postanowi zakończyć przygodę z piłką w roli zawodnika. Portugalczyk nie porzuci jednak futbolu, co na pewno ucieszy wielu jego fanów. Choć nie chce być trenerem, to celuje w bycie właścicielem.

Pierwsze kroki w sprawie działań po zakończeniu kariery podjął w ostatnich dniach. Ronaldo został nowym współwłaścicielem UD Almeria, czyli drugoligowego zespołu w Hiszpanii. Jego firma pozyskała 25% akcji, co stanowi pakiet mniejszościowy.

Fabrizio Romano na swoim kanale YouTube ujawnił, że to nie koniec. Ronaldo zamierza kupić jeszcze co najmniej jeden klub. Almeria to dopiero początek jego działań w nowej roli. Na ten moment nie podano jednak o jakie konkretnie drużyny może chodzić.

Inwestycję w drużyny piłkarskie czynnych zawodników to nic dziwnego w świecie piłki. W przeszłości Kylian Mbappe kupił udziały we francuskim Caen. Z kolei Sergio Ramos wraz z grupą inwestorów przymierza się do zakupu Sevilli, czyli drużyny z La Liga.

Obecny klub, jaki kupił Ronaldo, a więc Almeria również lada moment może zagrać w La Liga. W tym sezonie walczą o powrót do elity. Po 27. kolejkach zajmują 3. miejsce ze stratą tylko jednego punktu do TOP2, które gwarantuje bezpośredni awans.