Porto - Arouca to spotkanie w 24. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składy na ten mecz. W wyjściowej jedenastce gospodarzy znalazło się miejsce dla trzech Polaków.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (FC Porto - Rio Ave)

Porto gra w lidze. Trzech Polaków w składzie

Wyraźnym faworytem piątkowego pojedynku na Estadio do Dragao są oczywiście gospodarze. Porto w 23 meczach wywalczyło 62 punkty i przewodzi ligowej stawce, z przewagą czterech oczek nad Sportingiem. Natomiast Arouca ma na koncie 26 punktów i plasuje się na 11. lokacie.

Smoki wygrały dwa ostatnie starcia w Liga Portugal – 1:0 z Nacionalem i 1:0 z Rio Ave. W pierwszym z tych spotkań zwycięską bramkę zdobył Jan Bednarek, natomiast w drugim przy jedynym golu asystował Oskar Pietuszewski. Z kolei Arouca nie poradziła sobie z Casa Pią (2:3), a następnie rozbiła 3:0 Nacional

Poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu zespołów na zbliżającą się potyczkę. Francesco Farioli zdecydował się postawić na aż trzech Polaków – w podstawowym składzie Porto wybiegną Bednarek, Pietuszewski i wracający po kontuzji Jakub Kiwior.

Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Pablo Rosario, Gabri Veiga, Victor Froholdt – Oskar Pietuszewski, Deniz Gul, Pepe

Arouca: De Arruabarrena, Barbero, Djouahra, Fontan, Fukui, Gozalbez, Kuipers, Mansilla, Monteiro, Sanchez, Trezza