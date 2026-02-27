Porto - Arouca to mecz 24. kolejki Liga Portugal. W podstawowym składzie Smoków pojawiło się trzech Polaków, a najlepszym z nich okazał się Oskar Pietuszewski.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (Porto - Arouca)

Porto triumfuje. Pietuszewski pierwszym bohaterem meczu

Francesco Farioli w pełni wykorzystał polską siłę. W wyjściowej jedenastce znalazło się miejsce dla wszystkich trzech Biało-Czerwonych. Od pierwszych minut na boisku pojawili się Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Smoki rozpoczęły strzelanie już w premierowej akcji rywalizacji na Estadio do Dragao. W 14. sekundzie na listę strzelców wpisał się Pietuszewski, który zamknął dogranie Victora Froholdta. Nastolatek oddał ofiarny strzał, po którym wpadł na słupek, jednak nie przeszkodziło mu to w kontynuowaniu gry. Były zawodnik Jagiellonii Białystok zszedł z murawy w 62. minucie. Zastąpił go William Gomes.

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐄𝐉 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐂𝐈𝐄 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔⚽🤯



Ogromne poświęcenie Polaka i ostatecznie uznana bramka, wow! ✅💥 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/Hehkj1AktE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 27, 2026

Arouca na wyrównującego gola czekała do 70. minuty. Nais Djouahra pokusił się o uderzenie zza obrońców i całkowicie zaskoczył Diogo Costę. Bramkarz Porto nawet nie zareagował.

Siedemnaście minut później sędzia przyznał gospodarzom rzut karny. Faulowany był Seko Fofana. Analiza VAR nie uratowała gości. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł William Gomes – Brazylijczyk zdołał pokonać Ignacio De Arruabarrenę. W ósmej minucie doliczonego czasu gry wynik na 3:1 ustalił Terem Moffi.

Porto – Arouca 3:1 (1:0)

Pietuszewski 1′, William Gomes 90+1′, Moffi 90+8′ – Djouahra 70′