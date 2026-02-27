Oskar Pietuszewski z pierwszym golem w barwach Smoków! Polski skrzydłowy wpisał się na listę strzelców już w 4. minucie meczu Porto - Arouca.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski z trafieniem. W pierwszej akcji!

Francesco Farioli spełnił marzenia polskich kibiców. Szkoleniowiec lidera Liga Portugal w meczu 24. kolejki postanowił posłać w bój wszystkich dostępnych Biało-Czerwonych. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski znaleźli się w podstawowym składzie na piątkowy mecz Porto – Arouca.

Gospodarze zdobyli bramkę już w… 14 sekundzie rywalizacji na Estadio do Dragao. Victor Froholdt posłał podanie wzdłuż pola karnego, a Pietuszewski w ofiarny sposób zamknął to dogranie.

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐄𝐉 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐂𝐈𝐄 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔⚽🤯



Ogromne poświęcenie Polaka i ostatecznie uznana bramka, wow! ✅💥 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/Hehkj1AktE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 27, 2026

17-latek po strzale wpadł na słupek i musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego. Jednocześnie kibice Smoków czekali na decyzję VAR – Polak mógł być na spalonym. Po dłuższej analizie sędzia wskazał na środek, co oznaczało, że Pietuszewski mógł cieszyć się z premierowego gola.