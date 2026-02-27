Pietuszewski z debiutanckim golem! W pierwszej akcji meczu! [WIDEO]

20:05, 27. lutego 2026 21:54, 27. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Oskar Pietuszewski z pierwszym golem w barwach Smoków! Polski skrzydłowy wpisał się na listę strzelców już w 4. minucie meczu Porto - Arouca.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski z trafieniem. W pierwszej akcji!

Francesco Farioli spełnił marzenia polskich kibiców. Szkoleniowiec lidera Liga Portugal w meczu 24. kolejki postanowił posłać w bój wszystkich dostępnych Biało-Czerwonych. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski znaleźli się w podstawowym składzie na piątkowy mecz Porto – Arouca.

Gospodarze zdobyli bramkę już w… 14 sekundzie rywalizacji na Estadio do Dragao. Victor Froholdt posłał podanie wzdłuż pola karnego, a Pietuszewski w ofiarny sposób zamknął to dogranie.

17-latek po strzale wpadł na słupek i musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego. Jednocześnie kibice Smoków czekali na decyzję VAR – Polak mógł być na spalonym. Po dłuższej analizie sędzia wskazał na środek, co oznaczało, że Pietuszewski mógł cieszyć się z premierowego gola.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź