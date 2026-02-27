Pietuszewski z trafieniem. W pierwszej akcji!
Francesco Farioli spełnił marzenia polskich kibiców. Szkoleniowiec lidera Liga Portugal w meczu 24. kolejki postanowił posłać w bój wszystkich dostępnych Biało-Czerwonych. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski znaleźli się w podstawowym składzie na piątkowy mecz Porto – Arouca.
Gospodarze zdobyli bramkę już w… 14 sekundzie rywalizacji na Estadio do Dragao. Victor Froholdt posłał podanie wzdłuż pola karnego, a Pietuszewski w ofiarny sposób zamknął to dogranie.
17-latek po strzale wpadł na słupek i musiał skorzystać z pomocy sztabu medycznego. Jednocześnie kibice Smoków czekali na decyzję VAR – Polak mógł być na spalonym. Po dłuższej analizie sędzia wskazał na środek, co oznaczało, że Pietuszewski mógł cieszyć się z premierowego gola.