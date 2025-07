Real Madryt poznał decyzję La Liga. Niekorzystna, ale jest szansa

Real Madryt wysłał list do LaLiga, w którym zwrócił się do władz rozgrywek z prośbą dotycząca meczu otwierającego sezon. Decyzja nie zadowala Królewskich., informuje Cadena SER.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Juventus

Real z prośbą do La Liga

Już o 21.00 Real Madryt zmierzy się z Paris Saint-Germain w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Nieznacznymi faworytami tego starcia są triumfatorzy Ligi Mistrzów, ale Los Blancos nie pozostają bez szans i wierzą w zwycięstwo. Jeżeli Królewscy zdołają awansować i zagrają z Chelsea, oficjalnie zakończą sezon 24/25 dopiero 13 lipca. Natomiast zmagania La Liga dla ekipy Xabiego Alonso rozpoczną się już 19 sierpnia.

Wicemistrzowie Hiszpanii postanowili zwrócić się do władz krajowych rozgrywek z prośbą o przesunięcie pojedynku z Osasuną na 29 października. Czym madrytczycy motywują chęć zmiany terminu tego starcia? Oczywiście maksymalnie przedłużonym sezonem i zbyt krótkim odpoczynkiem między półfinałem/finałem KMŚ a początkiem rywalizacji w La Liga.

– Nie podjęto ani nie przyjęto żadnego zobowiązania do zmiany terminarza z powodu rozgrywek Klubowych Mistrzostw Świata – zapewniają włodarze La Liga. Ostateczna decyzja w tej kwestii decyzji należy do sędziego tego spotkania – gdyby postanowił on przedłożyć mecz, to La Liga zaproponuje nową datę.

