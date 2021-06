Euro 2020 rozpocznie się już w najbliższy piątek (11 czerwca). Sprawdź co powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem finałów Mistrzostw Europy. Przedstawiamy niezbędnik kibica Euro 2020.

Niezbędnik kibica Euro 2020 – terminarz i tabele

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zainaugurowane zostaną 11 czerwca 2021 roku i potrwają do 11 lipca 2021. W trakcie turnieju finałowego rozegranych zostanie 51 spotkań.

Rywalizacja podzielona została na dwie fazy – grupową oraz pucharową. W pierwszej drużyny rywalizować będą w sześciu grupach o awans do fazy pucharowej. Mecze rozgrywane będą do 11 do 23 czerwca. Zobacz także: tabele Euro 2020.

Faza pucharowa, w której udział weźmie 16 zespołów, rozpocznie się 26 czerwca. Mecze 1/8 finału rozgrywane będą w dniach 26-29 czerwca, ćwierćfinały 2-3 lipca, półfinały 6 i 7 lipca, a finał odbędzie się 11 lipca.

Niezbędnik kibica Euro 2020 – reprezentacje

Po raz pierwszy w turnieju finałowym Euro 2020 udział wezmą 24 reprezentacje. O prawo gry w finałach Mistrzostw Europy w eliminacjach rywalizowało 55 zespołów, które zostały podzielone na 10 grup (5 pięciozespołowych i 5 sześciozespołowych). Bezpośredni awans z każdej grupy eliminacyjnej uzyskały po dwie najlepsze zespoły. O pozostałe cztery miejsca w finałach rywalizowano w barażach, do których przystąpiło 16 zespołów.

W Euro 2020 na boiskach zobaczymy dwóch debiutantów. Historyczny awans do turnieju finałowego wywalczyły reprezentacje Finlandii i Macedonii Północnej.

Finaliści Euro 2020

Niezbędnik kibica Euro 2020 – grupy

Rywalizacja w Euro 2020 rozpocznie się od fazy grupowej, w której 24 reprezentacje będą rywalizować o 16 miejsc w fazie pucharowej. W drodze losowania, które odbyło się 30 listopada 2019 roku w Bukareszcie, drużyny zostały podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Awans do fazy pucharowej wywalczą wszystkie drużyny, które zakończą rywalizację w swoich grupach na pierwszym i drugim miejscu. Stawka zostanie uzupełniona o cztery najlepsze zespoły z trzeci miejsc.

Grupa A: Włochy, Szwajcaria, Turcja, Walia

Grupa B: Belgia, Dania, Finlandia, Rosja

Grupa C: Austria, Holandia, Macedonia Płn., Ukraina

Grupa D: Chorwacja, Czechy, Anglia, Szkocja

Grupa E: Polska, Hiszpania, Słowacja, Szwecja

Grupa F: Francja, Niemcy, Węgry, Portugalia

Niezbędnik kibica Euro 2020 – stadiony

Pierwotnie Euro 2020 miało zostać rozegrane w 12 miastach w 12 państwach. Ostatecznie jednak liczba ta została ograniczona do 11. W kwietniu 2021 roku zapadła decyzja o odebraniu prawa do organizacji spotkań Bilbao i Dublinowi. Pierwsze z tych miast zostało zastąpione przez Sewillę, natomiast mecze z drugiego zostały przeniesione do Sankt Peterburga i Londynu.

Niezbędnik kibica Euro 2020 – transmisje

Wszystkie spotkania Euro 2020 będzie można obejrzeć na kanałach Telewizji Polskiej. Transmisje “na żywo” będą prowadzone na kanałach TVP1, TVP2, TVP Sport i TVP 4K. Ponadto każdy mecz Mistrzostw Europy będzie można obejrzeć na internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport.

Niezbędnik kibica Euro 2020 – typy

Przed rozpoczęciem turnieju trudno wskazać zdecydowanego faworyta do końcowego triumfu. Wśród kandydatów do zdobycia mistrzostwa Europy wymienianych jest kilka reprezentacji. Tradycyjnie już w tym gronie znajdują się Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy, ale w walce o czołowe miejsca powinny liczyć się również zespoły Belgii i Portugalii.

Zanim poznamy ostateczne rozstrzygnięcia czekają nas również duże emocje w fazie grupowej. Awans do fazy pucharowej jest celem między innymi reprezentacji Polski, którą czeka jednak trudna przeprawa w grupie E. Biało-czerwonym o wyjście z grupy przyjdzie rywalizować z zespołami Słowacji. Hiszpanii oraz Szwecji. Przeanalizowaliśmy szanse poszczególnych reprezentacji i wskazaliśmy faworytów poszczególnych grup oraz naszego kandydata do zdobycia złotego medalu.

Niezbędnik kibica Euro 2020 – kursy na Euro 2020

Do Mistrzostw Europy przygotowali się również legalni bukmacherzy, którzy przygotowali obszerną ofertę na wszystkie spotkania. Po oferowanych przez nich kursach można wywnioskować, kto jest ich faworytem w poszczególnych meczach, a także do walki o medale.

19:00 11. czerwca 2021 Turcja Włochy 8.35 3.80 1.66 13:00 12. czerwca 2021 Walia Szwajcaria 3.90 3.10 2.32 16:00 12. czerwca 2021 Dania Finlandia 1.55 4.10 8.30 19:00 12. czerwca 2021 Belgia Rosja 1.78 3.75 5.50 13:00 13. czerwca 2021 Anglia Chorwacja 1.77 3.65 5.45 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 9. czerwca 2021 22:26 .

