fot. PressFocus Na zdjęciu: Trofeum za triumf na Euro

Rosja w cieniu wojny na Ukrainie chce zgłosić swoją kandydaturę o zorganizowanie Mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 roku. Zapowiedział to prezes Siergiej Anochin cytowany przez serwis Championat.com.

Rosja jest otwarta na zorganizowanie Euro 2028 lub Euro 2032

Prezes Rosyjskiej Federacji Piłki Nożnej zapowiedział złożenie stosownej aplikacji w tej sprawie

Rosja nigdy w historii nie była gospodarzem mistrzostw Europy

Niespodziewany kandydat do organizacji Euro

Rosja jest kolejnym chętnym do zorganizowanie turniejów kontynentalnych. Mowa o imprezach, które mają się odbyć za sześć lub 10 lat. Wcześniej chęć bycia gospodarzem mistrzostwo Europy zgłosiły takie kraje jak: Irlandia, Anglia, Szkocja, Walia oraz Irlandia Północna, które miały stworzyć wspólną ofertę.

UEFA ma ogłosić miejsce rozegrania Euro 2028 we wrześniu 2023 roku. Wszystko wskazywało na to, że klamka zapadła i Brytyjczycy zostaną gospodarzami prestiżowej imprezy. Rzutem na taśmę jednak swoją aplikację chce złożyć Rosja, co wywołało sporo negatywnych emocji.

– Złożymy aplikację związaną z chęcią zorganizowania Euro 2028 i Euro 2032 – powiedział Siergiej Anochin cytowany przez Championat.com.

Głos na temat chęci zorganizowania Euro 2028 i Euro 2032 przez Rosję skomentował prezes Rubinu Kazań – Rustem Saimanov. Jego zdaniem mimo panującej wojny na Ukrainie życie musi toczyć się dalej.

– Rosja będzie ubiegać się o organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej. To nie żart. Życie toczy się dalej. Jednym z argumentów jest to, że jesteśmy gotowi na zorganizowanie takiego turnieju. Nie możemy zamykać się na FIFA, UEFA. Mamy doświadczenie związanie z organizacją wielu imprez. Zatem Rosja zgłasza swoją aplikację – mówił sternik Rubinu cytowany przez Championat.com.

– Jest mnóstwo czasu. Różne sprawy mogą się zmienić. Nie mogę powiedzieć, że zorganizujemy Euro 2028, ale w 2032 jest to możliwe – dodał Saimanov.

Jeszcze nigdy w historii Rosja nie była gospodarzem mistrzostw Europy. Mimo że Sborna 12 razy brała udział w tego typu imprezie. Najwięcej występów w tego typu turnieju zaliczyli natomiast Niemcy, mający ich na koncie 13.

Czytaj więcej: Znamy gospodarza Euro 2028? Brak konkurentów