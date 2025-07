Arka szykuje się na powrót do Ekstraklasy. Następny transfer

Arka Gdynia wykazuje się aktywnością na rynku transferowym. Następnym nabytkiem beniaminka PKO BP Ekstraklasy jest Luis Perea, który gra na pozycji defensywnego pomocnika. 27-letni Hiszpan parafował umowę ważną do 30 czerwca 2027 roku.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga - trener Arki Gdynia

Oficjalnie: Luis Perea przeszedł do Arki Gdynia

Arka Gdynia wróciła do PKO BP Ekstraklasy i jej celem będzie utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dlatego beniaminek jest aktywny na rynku transferowym, dokonując już kilku wzmocnień składu. We wtorkowy wieczór klub z Gdyni poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu kolejnego zawodnika. Do Arki na zasadzie transferu wolnego transferu przeszedł bowiem Luis Perea.

To 27-letni Hiszpan, który najlepiej czuje się na pozycji defensywnego pomocnika. Rosły piłkarz mógł dołączyć do polskiego zespołu bez kwoty odstępnego, ponieważ wcześniej rozstał się z dotychczasowym pracodawcą – Racingiem Ferrol. Wcześniej przywdziewał koszulki CD Leganes, Osasuny Pampeluna czy AD Alcorcon, występując głównie na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej, choć udało mu się zadebiutować w La Lidze.

Warto dodać, że wcześniej do zespołu prowadzonego przez Dawida Szwargę przenieśli się również Sebastian Kerk, Dominick Zator, Diego Percan, Dawid Abramowicz, Oskar Kubiak oraz Aurelien Nguiamba. Przypomnijmy, iż ekipa Żółto-Niebieskich nie dała żadnych szans swoim rywalom w poprzedniej kampanii Betclic 1. Ligi – uzbierała 72 punkty i wygrała rozgrywki. Ponadto do elity awansowały Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Płock.