Kylian Mbappe był jednym z antybohaterów reprezentacji Francji w czasie EURO 2020. To jego pudło w serii rzutów karnych ze Szwajcarią spowodowało, że Trójkolorowi pożegnali się z ME już na etapie 1/8 finału. Prezydent Francuskiej Federacji Piłkarskiej, Noel Le Graet wyznał, że napastnik poważnie rozważał zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Francuska prasa oskarżała Kyliana Mbappe o toksyczny wpływ na atmosferę w kadrze

Narzekała również na egoizm napastnika PSG

Mistrz świata 2018 miał pretensje do związku, że ten nie stanął w jego obronie i chciał zakończyć karierę reprezentacyjną

Mbappe ostro krytykowany po EURO 2020

EURO 2020 nie było udanym turniejem w wykonaniu Kyliana Mbappe. Napastnik PSG nie strzelił gola w żadnym z czterech meczów reprezentacji Francji. On również, jako jedyny w drużynie Didiera Deschampsa nie wykorzystał rzutu karnego w serii jedenastek w rywalizacji ze Szwajcarią, przez co Trójkolorowi odpadli z ME już w 1/8 finału.

Po spotkaniu z Helwetami, na Mbappe spadła lawina krytyki. Francuska prasa oskarżała go o egoistyczną postawę oraz toksyczny wpływ na atmosferę w kadrze, co miało być pochodną zbyt bliskich relacji z Neymarem. W rozmowie z Le Journal du Dimanche, Noel Le Graet, prezydent Francuskiej Federacji Piłkarskiej przyznał, że rozgoryczony krytyką Mbappe miał poważnie rozważać zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Mbappe nie chciał być problemem

– Spotkałem się z nim zaraz po EURO 2020 – przyznał Le Graet. – Był zły i rozczarowany, że w obliczu zmasowanej krytyki, federacja nie stanęła w jego obronie. Przyznał, że nie chce już grać dłużej dla drużyny narodowej.

– On jest urodzonym zwycięzcą. Jak wszyscy, był ogromnie sfrustrowany tak szybkim odpadnięciem reprezentacji Francji. Poza tym był zawsze miły i otwarty dla mediów, stąd ta krytyka była dla niego tak bolesna – dodał.

– Przyznał również wtedy: nigdy nie wziąłem żadnego euro za grę w reprezentacji. Nigdy nie chciałem być dla niej problemem. Teraz jednak czytam, że ludzie uważają mnie za problem i że to moje ego przyczyniło się do odpadnięcia. Najważniejsza jest dla mnie reprezentacja Francji i jeżeli ona może osiągać sukcesy beze mnie, jestem gotów odejść – ujawnił Le Graet.

