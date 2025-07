Atletico ściągnęło reprezentanta Argentyny. Ogromne wzmocnienie

Imago / Alamy Na zdjęciu: Thiago Almada

Oficjalnie: Thiago Almada dołączył do Atletico Madryt

Atletico Madryt poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Thiago Almady na zasadzie transferu definitywnego z Botafogo. W najbliższych dniach 24-letni pomocnik stawi się w stolicy Hiszpanii na testach medycznych, po których zwiąże się długoterminowym kontraktem z nowym pracodawcą. Umowa, która zostanie zawarta lada moment, będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku.

Co ciekawe, opisywana transakcja odbędzie się na nietypowych warunkach. Mianowicie, stołeczny klub na początku nabędzie tylko połowę praw do karty zawodniczej ofensywnego pomocnika, płacąc za niego ponad 20 milionów euro. W następnych latach Atletico Madryt będzie mogło kupić za podobne pieniądze pozostałe 50% lub zobowiązać się do oddania Botafogo połowy kwoty uzyskanej z przyszłej sprzedaży Thiago Almady.

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada.



Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato.



ℹ️ https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa — Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025

10-krotny reprezentant Argentyny w drugiej części sezonu 2024/2025 przebywał na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, gdzie pokazał się szerzej piłkarskiemu światu. Wcześniej przywdziewał koszulki Atlanty United oraz Velezu Sarsfield, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. 24-latek może pochwalić się zdobyciem tytułu mistrza świata w 2022 roku, aczkolwiek na mundialu w Katarze spędził na boisku zaledwie 6 minut.

W minionej kampanii Thiago Almada rozegrał 21 meczów, strzelił 2 gole i zaliczył 5 asyst.