Lech powalczy o Ligę Mistrzów. Poznał rywala w 2. rundzie eliminacji

Lech Poznań zmierzy się z Breidablikiem Kopavogur w 2. rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Islandzki klub wyeliminował bowiem albańską KF Egnatię (5:1 w dwumeczu).

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań zmierzy się Breidablikiem Kopavogur

Lech Poznań wygrał mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025, dzięki czemu reprezentuje Polskę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zespół Kolejorza zmagania w kwalifikacjach do Champions League rozpocznie od 2. rundy. Od kilku tygodni było wiadomo, że podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się na tym etapie ze zwycięzcą następującej pary: KF Egnatia (Albania) – Breidablik Kopavogur (Islandia).

To starcie już za nami – islandzka drużyna wygrała 5:1 z albańskim zespołem w dwumeczu, co oznacza, że to właśnie ten klub stanie naprzeciwko najlepszej ekipy z naszego kraju. Pierwsze spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Breidablikiem Kopavogur odbędzie się już w najbliższy wtorek, 22 lipca o godzinie 20:30 na Enea Stadionie przy Bułgarskiej, a rewanż na wyjeździe zostanie rozegrany w środę, 30 lipca o tej samej godzinie.

Wszystko już jasne – Breiðablik rywalem Lecha Poznań w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ⚔️ Pierwszy mecz już za tydzień na Enea Stadionie, 𝐑𝐀𝐙𝐄𝐌 postawmy pierwszy, ale bardzo ważny krok w kierunku awansu!#WiaraNaLecha 🎫 https://t.co/5SAhcf8QiQ pic.twitter.com/lpIFNrLy0J — Lech Poznań (@LechPoznan) July 15, 2025

Przypomnijmy, że ekipa Dumy Wielkopolski nie najlepiej weszła w nowy sezon, przegrywając mecz o Superpuchar Polski. Pojedynek Lech Poznań – Legia Warszawa padł bowiem łupem stołecznego klubu, który wygrał 2:1. Na listę strzelców wpisali się Paweł Wszołek, Ilya Shkurin oraz Filip Szymczak. Warto dodać, iż już w ten weekend startuje nowa kampania PKO BP Ekstraklasy. W 1. kolejce rywalem drużyny Kolejorza będzie Cracovia.

Breidablik Kopavogur – KF Egnatia 5:0 (5:1 w dwumeczu)

Bramki: Thorsteinsson (15′, 27′), Einarsson (23′, 38′), Omarsson (69′)