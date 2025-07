Chelsea po dwóch transferach do ataku rozważa sprzedaż Nicolasa Jacksona. Jego sytuacji przygląda się Manchester United, który potrzebuje napastnika.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Jackson w Manchesterze United? Chelsea chce go sprzedać

Chelsea świętuje zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata, co daje nadzieję, że nadchodzący sezon będzie naprawdę udany. Ekipa Enzo Mareski pokazała się ze świetnej strony i potwierdziła, że projekt idzie w odpowiednim kierunku. Tego lata The Blues skupili się na zmianach kadrowych w ofensywie. Sprowadzili dwóch napastników w postaci Liama Delapa oraz Joao Pedro, którzy będą rywalizować o miejsce w składzie. Te transfery oznaczają, że na Stamford Bridge zabraknie miejsca dla Nicolasa Jacksona, który w poprzedniej kampanii był numerem jeden w ataku. Chelsea ma w planach jego sprzedaż, a zainteresowanie wykazuje chociażby Milan.

Istnieje również opcja, że Jackson pozostanie w Premier League na dłużej. Dziennikarz Paul Hirst uważa, że jego sytuacji przygląda się Manchester United, który może podjąć próbę sprowadzenia go do siebie. Na Old Trafford trwają poszukiwania napastnika, który rozwiąże problem nieskuteczności. Czy Jackson jest dobrym kandydatem? Czerwone Diabły pierwotnie celowały w inne nazwiska, ale z różnych powodów te ruchy się nie powiodły. Viktor Gyokeres wybrał Arsenal, a Victor Osimhen okazał się zbyt drogi.

Transfer Jacksona pozwoliłby Manchesterowi United odstawić Rasmusa Hojlunda, który ma za sobą dwa słabe sezony. Do niedawna był łączony z Interem Mediolan, ale ten ruch na pewno się nie wydarzy. Oprócz Jacksona, Chelsea może sprzedać również Christophera Nkunku.