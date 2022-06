Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zaognia się konflikt między Kylianem Mbappe, a szefem francuskiej federacji piłkarskiej – Noelem Le Graetem. Napastnik PSG w przeszłości oskarżył działacza o brak wsparcia ze strony federacji po przestrzelonym przez niego rzucie karnym w 1/8 finału Euro 2020. Le Graet w ostatnim wywiadzie poruszył ten temat, co spotkało się z natychmiastową reakcją Mbappe.

Kylian Mbappe w trakcie Euro 2020 w meczu ze Szwajcarią nie strzelił karnego w konkursie jedenastek, co zapewniło awans rywalom

Francuz stał się obiektem drwin, hejtu i rasistowskich obelg

Napastnik ma żal do prezesa FFF o brak wsparcia w tych trudnych dla siebie momentach

Noel Le Graet nie reagował na rasizm w stosunku do Mbappe?

Jest konkurs rzutów karnych w ⅛ finału Euro 2020. Reprezentacja Francji prowadzi do 81 minuty ze Szwajcarami 3:1, jednak waleczni Helweci w dramatycznych okolicznościach doprowadzili do wyrównania. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a przed kluczowym rzutem karnym staje Kylian Mbappe. Strzał gwiazdora w fenomenalnym stylu broni Yann Sommer i zapewnia swojej reprezentacji awans do ćwierćfinału. Kulisy tego starcia były nieprawdopodobne, a występ Francji bardzo rozczarował cały naród.

Naturalnie największa fala hejtu spadła na Mbappe, który w kluczowym momencie zawiódł. Francuz przyznał, że miał żal do działaczy francuskiej federacji piłkarskiej, którzy nie okazali mu wówczas odpowiedniego wsparcia. Jak przyznał jej szef – Noel Le Graet, napastnik rozważał nawet odejście z reprezentacji.

– Spotkałem się z nim po Euro. Twierdził, że federacja nie broniła go po przestrzelonym karnym i krytyką, jaka na niego spadła w sieci – zaczął Le Graet.

– Spotkaliśmy się na jakieś pięć minut w moim gabinecie. Był wściekły i zapowiedział, że nie chce już więcej grać dla reprezentacji, choć oczywiście nie miał tego na myśli – dodał.

Kylian Mbappe za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył szefa francuskiej federacji piłkarskiej o rasizm. “Wytłumaczyłem mu wtedy, że abstrahując od przestrzelonego karnego, chodziło mi przede wszystkim o rasizm, którego przejawów doświadczałem. On jednak nie widział żadnych jego przejawów” – napisał na Twitterze napastnik.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Świeżo po przegranym meczu ze Szwajcarią Kylian Mbappe zgłosił się do trenera Didiera Deschampsa i ogłosił, że jest gotowy odejść z kadry jeśli jest dla niej problemem. Napastnik PSG był wówczas obiektem niewybrednych żartów, a także hejtu. Jak przyznał w wywiadzie w 2020 roku, nie miał żalu o irytację narodu wywołaną niestrzelonym karnym. Wpływ na jego fatalne samopoczucie miały ataki na tle rasistowskim.

– Spotkałem się z prezydentem i rozmawialiśmy o tym. Poszedłem do niego, żeby poskarżyć się na rasistowskie uwagi, których byłem adresatem. Ludzie wyzywali mnie od małpy za niestrzelenie tego karnego. To nie jest to samo. Nigdy nie żaliłem się o tego karnego. W tym przypadku byłem jedynym winnym jego przestrzelenia – skomentował Mbappe.

