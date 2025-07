Chelsea – PSG: typy, kursy, zapowiedź (13.07.2025)

Chelsea - Paris Saint-Germain to mecz finałowy Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 13 lipca, o godzinie 21:00. Faworytem pojedynku są Francuzi, ale The Blues z pewnością nie oddadzą trofeum bez walki.

Chelsea – PSG: typy bukmacherskie

W niedzielę, 13 lipca, na legendarnym MetLife Stadium w stanie New Jersey dojdzie do wielkiego finału Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Chelsea zmierzy się z Paris Saint-Germain w starciu, które elektryzuje kibiców na całym świecie. Za faworyta uchodzi drużyna z Paryża. Triumfator Ligi Mistrzów w drodze do finału nie pozostawiła złudzeń swoim rywalom. W półfinale PSG rozgromiło Real Madryt, a wcześniej ograło Bayern Monachium. Zespół Luisa Enrique zachwyca nie tylko ofensywą, ale przede wszystkim żelazną defensywą. Paryżanie nie stracili ani jednego gola w pięciu meczach turnieju. Teraz zamierzają przypieczętować swoją formę zdobyciem prestiżowego trofeum.

Chelsea również ma swoje argumenty. Podopieczni Enzo Mareski pokazali ofensywną siłę, szczególnie w półfinale przeciwko Fluminense, gdzie dwie bramki zdobył Joao Pedro, który latem dołączył z Brighton & Hove Albion. Londyńczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i z pewnością nie złożą broni bez walki. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę formę i styl gry PSG, to właśnie paryżanie wydają się być bliżej końcowego triumfu. Mój typ: wygrana PSG.

Chelsea – PSG: ostatnie wyniki

Piłkarze The Blues rozpoczęli Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 od zwycięstw w fazie grupowej na Los Angeles FC (2:0) oraz Esperance Tunis (3:0). Niespodziewaną przeszkodą okazało się jednak Flamengo. Brazylijski zespół zaskoczył The Blues, wygrywając (3:1). Londyńczycy szybko się jednak otrząsnęli. W 1/8 finału pokonali Benfikę Lizbona (4:1). W ćwierćfinale odprawili Palmeiras wynikiem (2:1). W półfinale ponownie stanęli naprzeciw brazylijskiego rywala, tym razem Fluminense. Chelsea nie dała się zaskoczyć i wygrała (2:0), a bohaterem meczu został Joao Pedro, który zdobył obie bramki.

W półfinale Klubowych Mistrzostw Świata PSG nie pozostawiło żadnych złudzeń Realowi Madryt, rozbijając hiszpańskiego giganta aż (4:0). Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Fabian Ruiz, a podopieczni Luisa Enrique zaprezentowali futbol z najwyższej półki.

Droga PSG do finału była niemal bezbłędna. W fazie grupowej mistrzowie Francji odnieśli dwa efektowne zwycięstwa – nad Atletico Madryt (4:0) i Seattle Sounders (2:0). Jedyną wpadką okazała się porażka z brazylijskim Botafogo (0:1), która jednak tylko zmobilizowała paryżan do jeszcze lepszej gry w dalszej fazie turnieju. W fazie pucharowej najpierw odprawili Inter Miami (4:0), a następnie w ćwierćfinale pewnie ograli Bayern Monachium (2:0).

Chelsea – PSG: historia

Po raz ostatni Chelsea i Paris Saint-Germain zmierzyły się w sezonie 2015/2016 w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. W obu spotkaniach górą byli paryżanie. Na Stamford Bridge wygrali (2:1) i taki sam wynik padł wcześniej w pierwszym meczu na Parc des Princes. Bohaterem dwumeczu był Zlatan Ibrahimović, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Ogólny bilans ostatnich pięciu oficjalnych spotkań między tymi drużynami przemawia na korzyść PSG. Francuski zespół odniósł dwa zwycięstwa, dwa mecze zakończyły się remisem, a Chelsea triumfowała tylko raz.

Chelsea – PSG: kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów w finale Klubowych Mistrzostw Świata są piłkarze Paris Saint-Germain. Kurs na wygraną paryżan został ustalony na poziomie około 1.63. Z kolei zwycięstwo Chelsea jest wycenione w granicach 4.90-5.20.

Chelsea – PSG: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Caicedo – Palmer, Fernandez – Nkunku, Joao Pedro, Neto

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Vitinha – Neves, Ruiz – Doue, Dembele, Kwaracchelia

Chelsea – PSG: sonda

Kto wygra finał Klubowych Mistrzostw Świata? Chelsea

PSG Chelsea 67%

PSG 33% 3+ Votes

Chelsea – PSG: transmisja meczu

Mecz Chelsea – PSG w finale Klubowych Mistrzostw Świata 2025 odbędzie się w niedzielę (13 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej DAZN oraz u bukmachera Superbet TV.

