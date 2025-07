Ter Stegen dalej strajkuje. Znów nie trenował z Barceloną

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen opuszcza treningi. Barcelona ma problem

Barcelona sprowadziła tego lata Joana Garcię oraz przedłużyła umowę z Wojciechem Szczęsnym. Ta dwójka ma rywalizować między sobą o miejsce między słupkami, natomiast Hansi Flick najprawdopodobniej postawi na młodszego Hiszpana. Jego transfer ma przesądzać o przyszłości Marc-Andre ter Stegena, dla którego nie ma już miejsca w Katalonii. Klub przekazał bramkarzowi, że ten nie figuruje w jego planach i powinien szukać zatrudnienia w innej drużynie. Niemiec jest wściekły, gdyż czuje, że nie został potraktowany sprawiedliwie. Z pewnością nie pójdzie na żadne ustępstwa, jeśli chodzi o przedwczesne rozwiązanie umowy i jakiekolwiek ulgi finansowe.

W poniedziałek piłkarze wrócili do klubu i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W tej grupie znalazł się także ter Stegen, ale jako jedyny ominął poniedziałkowe i wtorkowe treningi. W tym czasie pozostał na siłowni, gdzie trenował samotnie. Barcelona twierdzi, że to rezultat problemów zdrowotnych, a dokładniej bólu pleców, ale to najprawdopodobniej tylko próba wyciszenia tematu. Javi Miguel informuje, że konflikt między stronami urósł do dużych rozmiarów.

Ter Stegen zapowiadał, że będzie walczył o miejsce w składzie, ale na to się nie zapowiada. Barcelona liczy na odpowiednią ofertę i decyzję zawodnika, który zgodzi się odejść. Nad transferem Niemca pracować ma Galatasaray, które prowadzi rozmowy z jego otoczeniem.