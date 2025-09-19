dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Konrad Laimer może liczyć na przedłużenie umowy

Konrad Laimer w ostatnich miesiącach wyrasta na jednego z kluczowych zawodników Bayernu Monachium. 28-letni Austriak imponuje swoją wszechstronnością – z powodzeniem może występować zarówno w środku pola, jak i na prawej obronie czy skrzydle. Jego elastyczność taktyczna sprawia, że stał się on ulubieńcem trenera Vincenta Kompany’ego. Szkoleniowiec drużyny Die Roten wielokrotnie podkreślał, iż Laimer jest piłkarzem, na którego zawsze może liczyć, niezależnie od sytuacji kadrowej. To właśnie dzięki takiej postawie Austriak uchodzi za czołową postać zespołu mistrza Niemiec.

Wszystko wskazuje na to, że Bayern Monachium zamierza wynagrodzić swojego zawodnika za dotychczasowe występy. Jak poinformował dyrektor sportowy Christoph Freund w rozmowie ze stacją „Sky Sports”, klub ze stolicy Bawarii planuje przedłużyć kontrakt z Konradem Laimerem. Na razie rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły, jednak zdaniem władz mistrzów Bundesligi to wyłącznie kwestia czasu. Bayern chce mieć pewność, że tak wartościowy i uniwersalny piłkarz pozostanie w drużynie Czerwonych na kolejne lata, zwłaszcza że odgrywa bardzo ważną rolę w taktyce opracowanej przez Kompany’ego.

Obecna umowa Laimera obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, lecz Bayern pragnie już teraz zadbać o dłuższy pobyt 27-latka w Monachium. 51-krotny reprezentanta Austrii dołączył do bawarskiego potentata w połowie 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Lipska, a jego sprowadzenie okazało się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”. Od tego czasu rozegrał dla zespołu Die Roten dokładnie 95 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zanotował 9 asyst. Liczby te nie oddają jednak w pełni jego ogromnego wpływu na grę drużyny prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego. Wygląda na to, że niezwykle wszechstronny pomocnik jeszcze na długo pozostanie fundamentem ekipy z Monachium.