Neuer zdecydował ws. końca kariery. Bayern już to wie

Manuel Neuer ma ważną umowę tylko do czerwca 2026 roku. Decyzja w sprawie jej przedłużenia dopiero zapadnie. Bramkarz jest jednak przekonany, że zakończy karierę w barwach Bayernu Monachium - ujawnia "Kicker".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer nigdzie się nie wybiera. Zakończy karierę w Bayernie

Manuel Neuer ma przed sobą kluczową decyzję w sprawie przyszłości. Wciąż jest podstawowym bramkarzem Bayernu Monachium, a lada moment będzie świętował czterdzieste urodziny. Jego kontrakt obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu – klub uważa, że współpraca powinna trwać jeszcze minimum rok. Jak zapatruje się na to niemiecki weteran?

W ciągu najbliższego miesiąca Neuer ma udzielić konkretnej odpowiedzi. Wszystko zależy od jego dyspozycji fizycznej. Jeśli będzie czuł się na siłach, przedłuży umowę z Bayernem do 2027 roku. Jednocześnie pogodzi się z rolą zmiennika – typowany na jego następcę jest 22-letni Jonas Urbig. To właśnie on cieszy się pełnym zaufaniem działaczy, a także trenera Vincenta Kompany’ego.

Dla Neuera liczy się tylko Bayern – informuje „Kicker”. W przeciwieństwie do Thomasa Muellera, nie zamierza grać dla innego klubu. Jest gotowy zakończyć karierę w szeregach Bawarczyków, nawet jeśli wiąże się to z przejściem na emeryturę już w tym roku.

Przyszłość Niemca zależy wyłącznie od niego. Bayern chce go zatrzymać, ale nie będzie naciskać.

W tym sezonie Neuer rozegrał w sumie 28 spotkań i dziewięciokrotnie zachowywał czyste konto. W dalszym ciągu pokazuje, że ma wielkie umiejętności i mimo upływających lat – stać go na grę na najwyższym europejskim poziomie.