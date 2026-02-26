Borussia Dortmund wskazała następcę gwiazdy. To mistrz świata

18:48, 26. lutego 2026 21:47, 26. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  BILD

Borussia Dortmund latem najprawdopodobniej straci Nico Schlotterbecka. Niemiecki klub widzi w Benjaminie Pavardzie następcę swojej gwiazdy - donosi gazeta BILD.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Benjamin Pavard na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund powoli godzi się ze stratą czołowego piłkarza – Nico Schlotterbecka – który od dawna wzbudza zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów. W tym momencie 26-letniemu stoperowi najbliżej jest do hiszpańskiego Realu Madryt i wiele wskazuje na to, że niemiecki defensor właśnie na Estadio Santiago Bernabeu będzie kontynuował swoją karierę. Dlatego władze z Signal Iduna Park rozpoczęły poszukiwania godnego następcy swojej gwiazdy, który wzmocni linię obrony drużyny Die Borussen.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak podaje niemiecka gazeta „BILD”, w buty Schlotterbecka może wejść Benjamin Pavard. 29-letni Francuz jest ceniony przez sztab szkoleniowy ekipy BVB, z Niko Kovacem na czele.

Borussia Dortmund widzi w nim idealnego kandydata, więc najbliższego lata zapewne podejmie próbę transferu. Atutem Pavarda jest wszechstronność – może on występować zarówno jako środkowy, jak i prawy obrońca – co dałoby większe możliwości taktyczne.

55-krotny reprezentant Francji, który w 2018 roku sięgnął po tytuł mistrza świata, aktualnie występuje w Olympique’u Marsylia. Do francuskiego klubu trafił na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan. Włodarze ze Stade Velodrome mają opcję wykupu, ale Borussia liczy, że sam zawodnik będzie naciskał na przenosiny do Dortmundu. W trwającym sezonie Pavard rozegrał 29 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty, potwierdzając swoją piłkarską klasę.