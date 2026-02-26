Borussia Dortmund wskazała następcę gwiazdy. To mistrz świata

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Benjamin Pavard na radarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund powoli godzi się ze stratą czołowego piłkarza – Nico Schlotterbecka – który od dawna wzbudza zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów. W tym momencie 26-letniemu stoperowi najbliżej jest do hiszpańskiego Realu Madryt i wiele wskazuje na to, że niemiecki defensor właśnie na Estadio Santiago Bernabeu będzie kontynuował swoją karierę. Dlatego władze z Signal Iduna Park rozpoczęły poszukiwania godnego następcy swojej gwiazdy, który wzmocni linię obrony drużyny Die Borussen.

Jak podaje niemiecka gazeta „BILD”, w buty Schlotterbecka może wejść Benjamin Pavard. 29-letni Francuz jest ceniony przez sztab szkoleniowy ekipy BVB, z Niko Kovacem na czele.

Borussia Dortmund widzi w nim idealnego kandydata, więc najbliższego lata zapewne podejmie próbę transferu. Atutem Pavarda jest wszechstronność – może on występować zarówno jako środkowy, jak i prawy obrońca – co dałoby większe możliwości taktyczne.

55-krotny reprezentant Francji, który w 2018 roku sięgnął po tytuł mistrza świata, aktualnie występuje w Olympique’u Marsylia. Do francuskiego klubu trafił na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan. Włodarze ze Stade Velodrome mają opcję wykupu, ale Borussia liczy, że sam zawodnik będzie naciskał na przenosiny do Dortmundu. W trwającym sezonie Pavard rozegrał 29 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty, potwierdzając swoją piłkarską klasę.