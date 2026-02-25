Sancho wybrał wymarzony kierunek transferu. Szykuje się wielki powrót

Jadon Sancho został latem wypożyczony do Aston Villi z Manchesteru United. Jak informuje "Football Insider", angielski skrzydłowy jest otwarty na powrót do Borussii Dortmund.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho myśli poważnie o powrocie do Borussii Dortmund

Jadon Sancho w letnim oknie transferowym został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villa. Klub z Old Trafford zapłacił za skrzydłowego 85 milionów euro, licząc, że Anglik przeniesie swoją spektakularną formę z Bundesligi na boiska Premier League.

Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Częste zmiany trenerów oraz spadki pewności siebie sprawiły, że skrzydłowy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Na Villa Park w ostatnich tygodniach widać jednak przebłyski dawnej jakości 25-letniego zawodnika – jego drybling, kreatywność i odwaga w pojedynkach zaczynają wracać.

Tymczasem pojawiły się doniesienia, że Borussia Dortmund może rozważyć powrót Sancho na Signal Iduna Park. Jak informuje „Football Insider”, angielski zawodnik jest otwarty na taki scenariusz po zakończeniu obecnego sezonu. 23-krotny reprezentant Anglii w trwających rozgrywkach rozegrał 26 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Po burzliwym okresie w angielskiej piłce powrót do Niemiec mógłby oznaczać dla niego coś więcej niż tylko zmianę otoczenia. Choć Borussia Dortmund wydaje się naturalnym kierunkiem, zainteresowanie Sancho nie ogranicza się wyłącznie do Niemiec. Jego sytuację monitorują również inne kluby z Premier League oraz zespoły z Serie A.