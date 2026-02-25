Wirtz miał trafić do innego klubu! Agent dalej chce tego transferu

17:58, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport Bild

Florian Wirtz latem został bohaterem hitowego transferu do Liverpoolu. W tym samym czasie był przymierzany też do Realu Madryt. Agent gwiazdora ujawnia, że sam zgłaszał się do Florentino Pereza.

Florian Wirtz
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Real w końcu sięgnie po Wirtza? Agent na to liczy

Florian Wirtz dość długo opóźniał swoje odejście z Bayeru Leverkusen, ale przy okazji zeszłorocznego lata wreszcie do niego doszło. Europejscy giganci bili się o jego podpis, a ostatecznie zatriumfował Liverpool. Do pewnego momentu wydawało się, że zasili szeregi Bayernu Monachium, ale tak się nie stało. W grze był także Real Madryt – głównie za sprawą Xabiego Alonso, który wcześniej już współpracował z niemiecką perełką.

Pierwsze miesiące Wirtza na Wyspach Brytyjskich były tragiczne – media podliczały mu kolejne mecze bez goli, a kibice wyśmiewali transfer Liverpoolu, nazywając go pewnym niewypałem. Wreszcie pomocnik zaczął grać na miarę potencjału, gromadząc sześć bramek oraz osiem asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Kontrakt Wirtza z Liverpoolem obowiązuje do 2030 roku. Gdy jeszcze grał bardzo słabo, sporo mówiło się o jego błyskawicznej wyprowadzce z Anfield. Był ponownie przymierzany do Realu Madryt. Okazuje się, że nieprzypadkowo, bowiem agent Wirtza widzi go w przyszłości na Santiago Bernabeu.

– Kiedy rozważaliśmy transfer do Liverpoolu lub Bayernu zadzwoniłem do Xabiego Alonso i powiedziałem mu, że ma zabrać chłopaka z Leverkusen do Realu. Odpowiedział, żeby kontaktować się z Florentino Perezem. Wysłałem do niego wiadomość. W tamtym roku po prostu nie wyszło z uwagi na liczebność kadry i budżet. Real też nie zawsze może sobie pozwolić na takie transfery. Życzeń sobie i jemu, żeby kiedyś mógł tam zagrać – wyznał Volker Struth w wywiadzie dla „Sport Bild”.