Legia podjęła sensacyjną decyzję! Kluczowe rozmowy wstrzymane

Legia Warszawa przeżywa bardzo trudne chwile. W klubie dochodzi do wstrząsu - pod znakiem zapytania stoi przyszłość ważnych piłkarzy. Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki" ujawnia, że wstrzymano rozmowy kontraktowe.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia wysyła sygnał piłkarzom. Muszą się postarać

Legia Warszawa znalazła się w krytycznej sytuacji. W dwóch wiosennych meczach zgromadziła zaledwie punkt i w dalszym ciągu pozostaje w strefie spadkowej. Konsekwentnie oddala się za to czołówka, więc o grze w europejskich pucharach w zasadzie nie ma już co myśleć. Zamiast tego, kibice przygotowują się do ciężkiej walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Ekipa Marka Papszuna wciąż nie gra na miarę swojego potencjału i niewiele wskazuje na to, by miała nagle zacząć seryjnie wygrywać.

Klub reaguje na to, co dzieje się na boisku. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki” ujawnił, że rozmowy kontraktowe ze wszystkimi zawodnikami zostały wstrzymane. To jasny sygnał, że muszą zasłużyć, by dalej grać dla Legii.

Wraz z końcem sezonu wygasają umowy takim piłkarzom, jak Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Kacper Tobiasz, Rafał Augustyniak czy Radovan Pankov. Do tej pory wydawało się, że Legia zatrzyma przynajmniej kilku z nich. Obecnie takiej pewności nie ma, a wszystko to za sprawą rozczarowującego poziomu sportowego całej drużyny.

Wygasające kontrakty kluczowych piłkarzy Legii.



🗣️ @wlodar85: Z tego, co wiem, w przypadku każdego zawodnika rozmowy zostały wstrzymane. Jest przesłanka ze strony klubu: "Pokażcie nam, że zasługujecie na przedłużenie umów".



Program Piłkarski ⤵️ pic.twitter.com/bfN0hyYHbo — Meczyki.pl (@Meczykipl) February 9, 2026

Legia zajmuje miejsce w strefie spadkowej, a do bezpiecznej Arki Gdynia traci dwa punkty. W przyszły weekend zagra z GKS-em Katowice, mającym za sobą fantastyczny start rundy wiosennej.