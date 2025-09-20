Alonso stawia na młodzież! Oto składy na mecz Real – Espanyol

Real Madryt w sobotę zmierzy się z Espanyolem w ramach 5. kolejki La Liga. Xabi Alonso odkrył karty na to spotkanie. Do wyjściowej jedenastki wrócił Jude Bellingham. Oto składy na mecz Real - Espanyol.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalne składy na mecz Real – Espanyol

Real Madryt w środku tygodnia rozpoczął grę w Lidze Mistrzów od zwycięstwa z Marsylią (2:1). W sobotę o godzinie 16:15 czeka ich natomiast kolejne starcie w ramach rozgrywek La Liga. W 5. kolejce ligi hiszpańskiej powalczą o komplet punktów z Espanyolem.

Jak na razie Królewscy imponują formą, notując cztery zwycięstwa z rzędu w lidze. W poprzednich spotkaniach pokonali m.in. Real Sociedad (2:1), Real Mallorca (2:1) czy Osasuną (1:0). Pierwsze skrzypce w zespole gra Kylian Mbappe, który zdobył już 4 gole. Tradycyjnie francuski gwiazdor znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Espanyolem. Obok niego w ataku zagra Vinicius Junior.

Trio w ofensywie uzupełni niespodziewanie Gonzalo Garcia. Młody napastnik Realu to objawienie Klubowych Mistrzostw Świata, podczas których wywalczył sobie miejsce w pierwszym zespole Los Blancos. W składzie na sobotnie spotkanie znalazł się także Franco Mastantuono, czyli kolejny młody gracz, z którym wiązana jest wielka przyszłość. Argentyńczyk zagra u boku Tchouameniego i Valverde.

Formację obronną stworzy czteroosobowy blok w składzie: Dani Carvajal, Raul Asencio, Eder Militao i Alvaro Carreras. Między słupkami również nie będzie zmian, ponieważ na bramce zagra Thibaut Courtois.

Oficjalne składy na mecz Real – Espanyol:

Real: Courtois – Carvajal, Asencio, Militao, Carreras – Tchouameni, Valverde, Mastantouno – Mbappe, Vinicius, Gonzalo

Espanyol: Dmitrović – El-Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Dolan, Exposito, Gonzalez, Lozano, Puado – Fernandez