Flick naraził się gwiazdom Barcelony. Nie rozumieją jego decyzji

Barcelona ma w tym sezonie problemy kadrowe, a dodatkowo gra poniżej oczekiwań. Hansi Flick podejmuje decyzje, które nie przypadają do gustu gwiazdom drużyny - ujawnia "El Nacional".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick odstawił Bernala. Gwiazdy się z tym nie zgadzają

Barcelona w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, choć w dalszym ciągu liczy się w grze o mistrzostwo Hiszpanii. Jej styl pozostawia wiele do życzenia i jest mniej imponujący w stosunku do poprzedniej kampanii, kiedy to dominowała na krajowym podwórku. W dodatku mierzy się z problemami kadrowymi, a Hansi Flick w tym momencie nie może korzystać chociażby z Raphinhi, Gaviego czy Pedriego.

Niemiecki szkoleniowiec podejmuje również decyzje, które nie są popularne wewnątrz drużyny. Chodzi głównie o nastawienie wobec Marca Bernala, który bardzo długo walczył o powrót na boisko. Utalentowany pomocnik stracił cały sezon na skutek poważnej kontuzji, co oczywiście też było osłabieniem dla zespołu. Flick wówczas był nim zauroczony i widział w nim następcę Sergio Busquetsa, ale po powrocie do zdrowia bardzo rzadko korzysta z jego usługg.

Bernal imponuje na treningach, ale w meczach szans nie dostaje. Koledzy z szatni uważają, że Flick się myli, bowiem młody Hiszpan mógłby wprowadzić do gry zdecydowanie więcej spokoju. Pod nieobecność Pedriego mógłby ułożyć grę w drugiej linii, ale trener dokonuje innych wyborów.

„El Nacional” ujawnia, że w grupie zawodników, którzy nie zgadzają się z Flickiem, są chociażby Ronald Araujo, Pau Cubarsi czy Eric Garcia. Dostrzegają oni wielki potencjał w Bernalu oraz doceniają jego ciężką pracę podczas treningów.