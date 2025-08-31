Erik ten Hag na wylocie! Gigant ma dość po dwóch meczach

Erik ten Hag jest zagrożony zwolnieniem po dwóch meczach w Bundeslidze. Bayer Leverkusen przeprowadzi dokładną analizę sytuacji. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku - informuje Sky Sport Deutschland.

dpa picture alliance Na zdjęciu: Erik ten Hag

Bayer Leverkusen rozważa zwolnienie Erika ten Haga

Erik ten Hag przed startem sezonu 2025/2026 został zatrudniony w roli trenera Bayeru Leverkusen. Przed holenderskim szkoleniowcem bardzo trudne zadanie, ponieważ musi zastąpić uwielbianego przez kibiców Xabiego Alonso. Z poprzednim menadżerem Aptekarze sięgnęli po historyczne mistrzostwo Niemiec, a także zdobyli krajowy puchar i dotarli do finału Ligi Europy.

Początek przygody Ten Haga w Leverkusen nie należy do udanych. Choć w debiucie odniósł zwycięstwo, to rywalem Bayeru w DFB Pokal było Grossaspach, które na co dzień gra o kilka klas rozgrywkowych niżej. Znacznie gorzej radzi sobie w Bundeslidze.

Bayer po 2. kolejkach ma zaledwie jeden punkt, a trzeba zaznaczyć, że mierzyli się ze słabszymi rywalami. Najpierw przegrali u siebie z Hoffenheim (1:2), a później zremisowali z Werderem Brema (3:3). Co więcej, w ostatnim meczu do 76. minuty prowadzili różnicą dwóch goli. Niestety kompletu punktów pozbawiło ich trafienie Karima Coulibaly’ego w doliczonym czasie gry.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland posada Holendra wisi na włosku. Bayer Leverkusen w najbliższym czasie zamierza dokładnie przeanalizować bieżącą sytuację. Erik ten Hag nie zamierza podawać się do dymisji i prosi o czas. Warto dodać, że latem na BayArena doszło do rewolucji, a z zespołem pożegnali się najważniejsi piłkarze jak Florian Wirtz czy Jeremie Frimpong.