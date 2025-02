FC Barcelona potwierdziła, że Pau Cubarsi przedłużył kontrakt z hiszpańskim klubem do 30 czerwca 2029 roku. Klauzula odstępnego zawodnika miała wzrosnąć do miliarda euro. Tym samym Duma Katalonii lepiej zabezpieczyła przyszłość swojej perełki.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Oficjalnie: FC Barcelona przedłużyła kontrakt z Pau Cubarsim

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu umowy z Pau Cubarsim. Nowy kontrakt środkowego obrońcy będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku i najprawdopodobniej zapewni zawodnikowi znaczącą podwyżkę wynagrodzenia. Ponadto klauzula odstępnego utalentowanego stopera miała wzrosnąć do miliarda euro, co pokazuje, że włodarze Dumy Katalonii bardzo dobrze zabezpieczyli przyszłość swojej perełki.

Przypomnijmy, że poprzednia umowa między stronami była ważna do połowy 2027 roku. Pau Cubarsi dołączył do La Masii w 2018 roku, natomiast wcześniej szkolił swoje umiejętności w akademii pobliskiej Girony. 18-letni defensor od początku 2024 roku jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Barcelony, a w ostatnim czasie zazwyczaj wybiega w podstawowym składzie ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jego bilans wygląda następująco – 60 meczów i 4 asysty.

Warto dodać, że w ostatnich tygodniach swoje kontrakty z zespołem Blaugrany przedłużyli również Ronald Araujo, Pedri, Gavi oraz Gerard Martin. Tak więc prezydent katalońskiego klubu – Joan Laporta – myśli o przyszłości i zadbał o los czołowych piłkarzy drużyny z Camp Nou. Niedługo podpis pod nową umową ma złożyć także Robert Lewandowski.