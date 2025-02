Reprezentant Hiszpanii może wylądować w Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brais Mendez

Brais Mendez na celowniku West Hamu United

Brais Mendez od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych ofensywnych pomocników w całej La Lidze. 28-latek imponuje formą w barwach Realu Sociedad, a to oczywiście nie uchodzi uwadze innych klubów. Niewykluczone, że czterokrotny reprezentant Hiszpanii będzie kontynuował swoją karierę w Premier League. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez portal “Fichajes.net”, zdaniem którego Brais Mendez przykuł uwagę West Hamu United.

W obecnej kampanii drużyna Młotów walczy o utrzymanie w Premier League, ale cele na kolejny sezon są bardziej ambitne. Dlatego włodarze The Hammers planują ruchy podczas najbliższego letniego okienka transferowego. West Ham United bacznie monitoruje sytuację pomocnika Realu Sociedad, którego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Sam piłkarz na Wyspach Brytyjskich mógłby liczyć na większe zarobki, aniżeli w Kraju Basków, co może być kluczowe przy ewentualnych negocjacjach.

Brais Mendez z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Biało-Niebieskich od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się do San Sebastian za 14 milionów euro z Celty Vigo, której jest wychowankiem. Dotychczasowy bilans 28-latka w ekipie z Estadio Anoeta jest imponujący i wygląda następująco – 123 spotkania, 25 goli oraz 20 asyst.