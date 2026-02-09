Polski napastnik zachwycił w Niemczech. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Mateusz Żukowski znów dał o sobie znać, zdobywając imponującego hat-tricka. Jednak nie tylko on zasłużył na słowa pochwały. Oto kolejny ranking TOP 5 Polaków tygodnia za granicą.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Miniony tydzień przynióśł kolejne dobre występy Biało-czerwonych w zagranicznych ligach. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Mateusz Żukowski, który zdobył hat-tricka w barwach Magdeburga. Natomiast powodów do zadowolenia było znacznie więcej.

Kolejne dobre występy zanotowali między innymi Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski. Oto ranking TOP 5 polskich akcentów w ostatnich dniach według redakcji Goal.pl. Sprawdź także poprzednie zestawienie tygodnia.

Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)

Mateusz Żukowski zdobył hat-tricka w zaledwie 18 minut w niesamowitym meczu przeciwko Greuther Furth. Jego Magdeburg wygrał ostatecznie 5:4 na wyjeździe. W tym sezonie polski napastnik ma na koncie już 9 bramek w 9 meczach 2. Bundesligi. Z ustaleń Goal.pl wynika, że Niemcy zapłacili za niego tylko 230 tysięcy euro. Świetna okazja!

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Barcelony. Dla kapitana reprezentacji Polski bramka przeciwko Mallorce była już trafieniem numer 114 w barwach Dumy Katalonii. “Lewy” jest coraz bliżej strzeleckich legend Dumy Katalonii i cały czas udowadnia, że nosa do goli nie stracił.

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Polski obrońca był jedbym z najlepszych graczy FC St. Pauli w meczu z VfB Stuttgart. Jego zespół odniósł ważne zwycięstwo 2:1, a polski prawy obrońca zaliczył asystę i po raz pierwszy trafił do jedenastki kolejki Bundesligi.

Jakub Moder (Feyenoord)

Jakub Moder dopiero niedawno wrócił do gry. Wydawało się, że po tak długiej przerwie jego dyspozycja będzie się poprawiała powoli, ale już teraz mamy pierwszy konkret. Polski pomocnik zaliczył asystę w meczu z FC Utrecht (1:0) i generalnie zebrał bardzo dobre oceny za swój występ.

Piotr Zieliński (Inter)

Kolejny dobry mecz polskiego pomocnika w barwach Interu, który umacnia się na prowadzeniu w Serie A. Piotr Zieliński ponownie zarządzał linią pomocy Nerazzurrich i pełnił rolę łącznika między defensywą a atakiem. Tym razem rozegrał 63 minuty w wygranym 5:0 meczu z Sassuolo.