Z Widzewa do reprezentacji Polski?! „Będziemy się nad tym zastanawiać”

Sebastian Bergier z powołaniem do reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski już za kilka tygodni rozegra swoje najważniejsze mecze od wielu miesięcy, a nawet i kilku lat. Wszystko bowiem przez fakt, że w barażach zdecyduje się nasz los w kontekście ewentualnego awansu na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Na początek czeka nas oczywiście potyczka z reprezentacją Albanii, a następnie zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

Nikt nie ma wątpliwości, że Biało-Czerwoni są faworytem tej pierwszej potyczki – chociażby ze względu na grę przed własną publicznością. Niemniej finał zapowiada się zdecydowanie bardzo wyrównanie i pomocne może być każde nazwisko, w tym sięgnięcie po mniej oczywistych graczy. Kimś takim byłby Sebastian Bergier, który w tym sezonie PKO Ekstraklasy jest w dobrej formie. O tym, że napastnik Widzewa jest rozważany w kontekście reprezentacji Polski powiedział Jacek Magiera w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

– Sebastian Bergier miał dobrą rundę jesienną, strzelał podczas niej gole. Rozmawiałem w Turcji z Piotrem Burlikowskim z Widzewa, który zna Sebastiana z czasów, gdy ten grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Powiedział mi, że Bergier zrobił przeogromny postęp […] Dodatkowo wszedł on teraz na zupełnie inny poziom mentalny niż wcześniej. Będziemy go obserwować, ale nie ma żadnej gwarancji, że zostanie powołany. Będziemy się nad nim zastanawiać, ale to zależy tylko od niego i jego gry – powiedział Jacek Magiera w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

