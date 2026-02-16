Reprezentant Polski zachwycił całą Europę. TOP 5 Polaków tygodnia za granicą

Piotr Zieliński znów znalazł się w naszym rankingu TOP 5 Polaków tygodnia za granicą. Jednak błysnęli też inni reprezentanci Polski.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński bohaterem hitu. Oto TOP 5 polskich akcentów za granicą

Minione dni znów przyniosły solidną porcję dobrych informacji dla polskich kibiców śledzących występy rodaków poza krajem. Były ważne gole, asysty oraz mocne wejścia do składu.

Na czoło zestawienia wysuwa się Piotr Zieliński, który rozstrzygnął hit z Juventusem. O trafieniu Polaka zrobiło się głośno w całej Europie. Wyróżnili się jednak także inni. Oto ranking TOP 5 polskich akcentów ostatniego tygodnia według redakcji Goal.pl.

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Kapitalny moment pomocnika reprezentacji Polski. Piotr Zieliński w końcówce starcia z Juventusem popisał się pięknym trafieniem i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 3:2. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o niewypale transferowym, a dziś coraz częściej o jednym z najlepszych pomocników Serie A. To występ lidera pełną gębą.

Nicola Zalewski (Atalanta)

Reprezentant Polski dołożył efektowną cegiełkę do wygranej z Lazio. Zalewski trafił na 2:0, ustalając wynik spotkania, a jego gra została bardzo wysoko oceniona przez włoskie media. Był aktywny, odważny i konkretny pod bramką rywala.

Sebastian Szymański (Rennes)

Świetny występ i asysta po rzucie rożnym w prestiżowym meczu wygranym 3:1 z PSG. Dla Szymańskiego był to najlepszy mecz od momentu przenosin do Rennes. Duża odpowiedzialność, sporo jakości i realny wpływ na wynik.

Jan Bednarek (FC Porto)

Obrońca zanotował kolejny bardzo dobry występ, a do tego dorzucił bramkę. To pierwsze polskie trafienie w lidze portugalskiej od wielu lat. Porto wygrało 1:0 z Nacionalem, a Bednarek poza golem był pewnym punktem defensywy.

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Młody zawodnik może zapamiętać ten tydzień na długo. Zadebiutował w podstawowym składzie, spędził na murawie 59 minut i pokazał się z dobrej strony, uczestnicząc w kilku obiecujących akcjach. Do tego zapisał się w historii jako najmłodszy cudzoziemiec, który rozpoczął mecz Porto od pierwszej minuty.