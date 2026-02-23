To był kolejny weekend, w którym Polacy błysnęli formą na największych arenach światach. Nie zabrakło pięknych goli i wyczekiwanych asyst. Sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

Żukowski walczy o koronę króla strzelców

Na pierwszoplanową postać weekendu wyrósł Mateusz Żukowski. Za 24-letnim napastnikiem kolejny znakomity występ na zapleczu Bundesligi. Tym razem jego Magdeburg rywalizował w Gelsenkirchen z prowadzącym w lidze, Schalke 0:4. Polak był widoczny od początku spotkania i już po niespełna kwadransie gry miał na swoim koncie asystę. To był jednak dopiero początek.

Żukowski był kluczową postacią meczu Schalke – Magdeburg, o którym więcej przeczytasz TUTAJ. Były zawodnik Śląska Wrocław popisał się między innymi bramką, którą mógłby chwalić się na świecie. W końcówce wykorzystał jeszcze rzut karny i spotkanie zakończył z dubletem i asysta.

24-latek nie uchronił zespołu od porażki, ale zaliczył awans do TOP4 najlepszych strzelców w tym sezonie Bundesligi. Żukowski trafił do siatki w lidze już 11 razy. Do liderującego Benjamina Kalmanna traci zaledwie dwie bramki, więc wyścig ten pozostaje absolutnie kwestią otwartą.

Kamiński doczekał się przełamania

Formą w Niemczech błysnął także Jakub Kamiński, który ma stanowić o sile reprezentacji Polski w marcowych barażach. Selekcjoner Jan Urban mógł zatem szeroko uśmiechnąć się po ostatnim występie 23-latka w barwach FC Koeln.

Kamiński dał o sobie znać przede wszystkim chwilę po upływie godziny gry. To wtedy były gracz Lecha Poznań popisał się efektownym zagraniem, które chwilę później stało się asystą. FC Koeln zremisowało 2:2 z Hoffenheim, a Kamiński zaliczył pierwszą asystę od 2 listopada ubiegłego roku i meczu z Hamburgiem.

Peda walczy o Serie A

Polscy piłkarze cieszą swoją grą nie tylko w Niemczech, ale również we Włoszech. To tam kolejne udane spotkanie w barwach Palermo rozegrał Patryk Peda. 23-letni obrońca drużyny z Sycylii stał się w bieżącej kampanii cichym bohaterem swojej drużyny, o czym przeczytasz TUTAJ.

23-latek z przeszłością w Legii Warszawa, tradycyjnie już zameldował się w wyjściowym składzie Palermo. Tym samym Peda wygrywa walkę o skład z bardziej doświadczonym reprezentantem Polski, Bartoszem Bereszyńskim. Ich zespół podejmował u siebie dziewiąty w tabeli Serie B, Suditirol.

Peda rozegrał całe spotkanie, pomagając drużynie w wygranej 3:0. Dla klubu Polaka było to już czternasty mecz z rzędu bez porażki. Ta po raz ostatni zdarzyła się 8 listopada ubiegłego roku. Dzięki tej passie Palermo jest w grze o bezpośredni awans do Serie A. Do liderującej Venezii traci tylko pięć punktów.

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – dziś vs Udinese

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Augsburg (2:3)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – mecz przełożony

Marcin Bułka (NEOM FC) – poza kadra (kontuzja) vs Al Khaleej (1:0)

Radosław Majecki (Brest) – na ławce vs Olympique Marsylia (2:0)

Cezary Miszta (Rio Ave) – poza kadrą (kontuzja) vs FC Porto (0:1)

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – na ławce vs Stoke City (2:2)

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – cały mecz vs Rio Ave (1:0)

Jakub Kiwior (FC Porto) – poza kadrą (kontuzja) vs Rio Ave (1:0)

Matty Cash (Aston Villa FC) – 87 minut vs Leeds United (1:1)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – od 85. minuty vs Cremonese (3:0

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs AEL Larissa (1:1)

Bartosz Bereszyński (Palermo) – na ławce vs Sudtirol (3:0)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – cały mecz i żółta kartka vs Hamburger (1:1)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Werder Brema (2:1)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – na ławce vs Werder Brema (2:1)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – 89 minut i żółta kartka vs Hellas Werona (3:0)

Michał Karbownik (Hertha) – cały mecz vs Paderborn (2:5)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – cały mecz vs Kapaz (1:0)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – od 69. minuty vs Dynamo Dresden (0:0)

Patryk Peda (Palermo) – cały mecz vs Sudtirol (3:0)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – cały mecz vs Lecce (2:0)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – 91 minut i asysta vs Hoffenheim (2:2)

Nicola Zalewski (Atalanta) – cały mecz, asysta i żólta kartka vs Napoli (2:1)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – 78 minut i asysta vs Auxerre (3:0)

Michał Skóraś (KAA Gent) – cały mecz vx Cercle Brugge (0:1)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą (kontuzja) vs Auxerre (3:0)

Jakub Moder (Feyenoord) – cały mecz i żółta kartka vs Telstar (2:1)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – dziś vs Bologna

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – 65 minut i asysta vs Rio Ave (1:0)

Bartosz Slisz (Brondby) – dziś vs Sonderjyske

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – cały mecz vs Trabzonspor (1:2)

Filip Rózga (Sturm Graz) – od 67. minuty i zmiana w 91. minucie vs BW Linz (1:0

Adrian Przyborek (Lazio) – na ławce vs Cagliari (0:0)

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – 74 minuty vs Club Brugge (1:2)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – poza kadrą (kontuzja) vs Olympique Lyon

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – cały mecz vs Eintracht Brunszwik (3:1)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – poza kadrą vs Alanyaspor (2:1)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – od 71. minuty, asysta i czerwona kartka vs Utrecht (1:1)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 66 minut vs Levante (3:0)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – od 82. minuty vs OFI Krete (2:0)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – cały mecz vs Al Arabi (1:1)

Adam Buksa (Udinese Calcio) – dziś vs Bologna

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Como (0:2)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – dziś vs Fenerbahce

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – cały mecz vs Chicago Fire (2:1)

Dawid Kownacki – poza kadrą (zawieszenie) vs Paderborn (2:5)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – dwa gole i asysta vs Schalke (3:5)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 86. minuty vs Fortuna Sittard (1:2)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – od 79. minuty vs Westerlo (1:2)

