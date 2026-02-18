Fabiański stworzył idealnego bramkarza reprezentacji Polski

11:57, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Łukasz Fabiański w przeszłości był podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. Z nim w bramce Biało-Czerwoni awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016. W rozmowie z Kanałem Sportowym stworzył idealnego bramkarza reprezentacji.

Łukasz Fabiański
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Idealny bramkarz reprezentacji Polski według Łukasza Fabiańskiego

Łukasz Fabiański w październiku 2021 roku zakończył karierę reprezentacyjną. Z orzełkiem na piersi zadebiutował w 2006 roku za kadencji Pawła Janasa. Z Biało-Czerwonymi brał udział w takich turniejach jak Mistrzostwa Świata 2006 i 2018 oraz Mistrzostwa Europy 2008, 2012, 2016 i 2020. Łącznie w narodowych barwach rozegrał 57 spotkań, zachowując 27 czystych kont.

Kibice oraz eksperci uważają go za jednego z najlepszych bramkarzy w historii reprezentacji Polski. Fabiański w rozmowie z Kanałem Sportowym stworzył idealnego bramkarza Biało-Czerwonych. Do pięciu kategorii przyporządkował czterech bramkarzy.

Idealny bramkarz reprezentacji Polski wg. Łukasza Fabiańskiego:

Psychika: Łukasz Skorupski

Gra na linii: Wojciech Szczęsny i Artur Boruc

Sytuacje krytyczne: Wojciech Szczęsny

Gra nogami: Artur Boruc

Siła: Wojciech Kowalewski

Obecnie Fabiański jest związany z West Ham United, z którego co ciekawe, odszedł latem ubiegłego roku. Klub z Londynu szybko jednak zrozumiał, że niepotrzebnie rozstał się z 40-latkiem. Po nieco ponad dwóch miesiącach ponownie podpisali z nim kontrakt. Większość sezonu 2025/2026 stracił jednak ze względu na kontuzję pleców. Zagrał tylko w jednym meczu w ramach EFL Trophy.

