Urban dostał obietnicę od gwiazdy kadry. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Piotr Zieliński ponownie zachwycił kibiców i znów znalazł się w naszym rankingu TOP 5 Polaków tygodnia za granicą. Co ciekawe, gwiazdor Interu złożył obietnicę selekcjonerowi Urbanowi.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

TOP 5 polskich akcentów za granicą. Zieliński w wybitnej formie

Ostatni tydzień ponownie był bardzo udany dla Piotra Zielińskiego. W niedzielnym meczu reprezentant Polski błysnął kapitalnym golem przeciwko Cremonese. Niemniej jednak warto również zwrócić uwagę na kilka innych ważnych nazwisk w kontekście kadry.

Kolejne solidne występy mają za sobą Jan Bednarek i Jan Ziółkowski. Polscy obrońcy trafiali do siatki w meczach Ligi Europy. Na uwagę zasługuje również powrót Jakuba Modera oraz dobra dyspozycja Matty’ego Casha.

Piotr Zieliński

Pomocnik Interu Mediolan przeżywa jeden z najlepszych okresów w ostatnich miesiącach. W meczu z Cremonese zdobył efektowną bramkę z dystansu, potwierdzając, że jest w znakomitej dyspozycji strzeleckiej. Włoskie media nie szczędzą mu pochwał, a trener Cristian Chivu regularnie stawia na Polaka w wyjściowym składzie. Zieliński jest dziś jednym z liderów środka pola Interu i coraz wyraźniej pokazuje, że jego forma może mieć ogromne znaczenie również dla reprezentacji w kontekście nadchodzących baraży.

– Spokojnie, ta forma będzie do końca sezonu. Kiedyś selekcjoner do mnie zadzwonił i mówi: żebyś do marca mi tę formę trzymał, a ja odpowiedziałem, że będzie jeszcze lepsza. Spokojnie, robię swoje i do marca na pewno będzie dobrze – mówił Zieliński w pomeczowym wywiadzie dla Eleven Sports.

Jan Ziółkowski

Młody obrońca Romy ma za sobą wyjątkowo ważny moment w europejskich pucharach. W końcówce spotkania z Panathinaikosem zdobył bramkę, która dała jego drużynie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Ziółkowski udowodnił, że potrafi zachować zimną krew w kluczowych chwilach, a jego rozwój we włoskim klubie nabiera tempa. To kolejny sygnał, że Roma może mieć z Polaka w przyszłości bardzo solidny punkt defensywy.

Jakub Moder

Powrót na boisko po długiej przerwie był dla Modera momentem symbolicznym. Po ponad siedmiu miesiącach bez gry pojawił się w meczu Feyenoordu z Realem Betis, a następnie zaliczył kolejne minuty przeciwko PSV. Najważniejsze jest to, że wrócił zdrowy i stopniowo buduje formę meczową. Jeśli ominą go kolejne problemy zdrowotne, może znów stać się wartościowym ogniwem zarówno w klubie, jak i w kadrze.

Jan Bednarek

Środkowy obrońca FC Porto rozegrał bardzo dobry mecz przeciwko Rangers FC w Lidze Europy. Bednarek strzelił gola i popisał się znakomitym długim podaniem otwierającym drogę do bramki. Mimo trudnego początku spotkania szybko się odbudował i należał do najlepszych zawodników na boisku. Jego postawa była jednym z kluczowych elementów zwycięstwa 3:1 i awansu Porto do najlepszej ósemki rozgrywek.

Matty Cash

Obrońca Aston Villi dał świetną zmianę w starciu z RB Salzburg. Po jego wejściu gospodarze zaczęli odrabiać straty, a Cash zanotował bardzo ładną asystę przy golu na 2:2. Angielski zespół ostatecznie wygrał 3:2, choć przegrywał już dwoma bramkami. Dla Casha była to kolejna asysta w Lidze Europy z rzędu.