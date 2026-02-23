Mocny kandydat do reprezentacji Polski. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą

Mateusz Żukowski nie przestaje strzelać i wysyła kolejne mocne sygnały Janowi Urbanowi. Oto ranking TOP 5 Polaków tygodnia za granicą.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Żukowski zgłasza się do reprezentacji. Oto TOP 5 polskich akcentów za granicą

W ostatnim tygodniu kilku Polaków zanotowało naprawdę udane występy na zagranicznych boiskach. Błyszczał przede wszystkim Nicola Zalewski, ale na uwagę zasługują także inni kandydaci do gry w marcowych barażach o awans na MŚ 2026.

Mocne sygnały nieustannie wysyła Mateusz Żukowski, ale o debiut w kadrze walczy również Oskar Pietuszewski. Oto ranking TOP 5 polskich akcentów ostatniego tygodnia według redakcji Goal.pl.

Nicola Zalewski (Atalanta)

Nicola Zalewski ma za sobą udane dni w barwach Atalanty. Włoskie media chwaliły reprezentanta Polski za mecz Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Mówiono nawet, że był najlepszym zawodnikiem ekipy z Bergamo w tamtym spotkaniu. Kolejna bardzo duża fala pochwał spłynęła na Zalewskiego po asyście i wygranej z Napoli.

Oskar Pietuszewski (FC Porto)

Oskar Pietuszewski otrzymał kolejną szansę występu w pierwszym składzie FC Porto. Młody Polak ponownie pokazał się kibicom z bardzo dobrej strony, będąc jedną z jaśniejszych postaci Smoków w ofensywie. W ligowym meczu z Rio Ave po fantastycznym rajdzie zanotował asystę przy jedynym golu w spotkaniu.

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg)

Mateusz Żukowski zebrał kolejne dobre recenzje, choć tym razem jego Magdeburg przegrał 3:5. Jednak bez wkładu Polaka wynik mógł być zdecydowanie gorszy, ponieważ napastnik zanotował dwa trafienia i zaliczył asystę. W tym sezonie 2. Bundesligi ma już 11 goli i jest czwarty w klasyfikacji strzelców. Bez wątpienia jest to mocny kandydat do reprezentacji Polski na marcowe baraże.

Sebastian Szymański (Rennes)

Sebastian Szymański powoli rozkręca się w barwach Rennes. 26-latek rozegrał 78 minut w wygranym 3:0 starciu z Auxerre i zanotował drugą asystę w Ligue 1. Polski pomocnik posłał kapitalne długie podanie do kolegi z drużyny, doprowadzając go do sytuacji sam na sam.

Matty Cash (Aston Villa)

Matty Cash wrócił po kontuzji i po dluższej przerwie zagrał w pierwszym składzie Aston Villi. Reprezentant Polski spędził na boisku 87 minut, prezentując naprawdę solidny poziom. Boczny defensor zaliczył kilka udanych przechwytów oraz standardowo pomagał w ofensywie.