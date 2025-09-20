Czy wicemistrzostwo Polski to „pocałunek śmierci”?

Różne historie jednego medalu
Wicemistrzostwo Polski to wyróżnienie, które w ostatniej dekadzie trafiało do bardzo różnych klubów – od piłkarskiego kopciuszka Piasta Gliwice, po największe marki na czele z Lechem Poznań i Legią Warszawa. To pokazuje, jak bardzo niejednoznaczny jest ten medal.
Dla Piasta czy Jagiellonii srebro było największym sukcesem w historii, dowodem, że w Ekstraklasie da się wyłamać ze schematu i wyprzedzić finansowych potentatów. Śląsk dzięki wicemistrzostwu znów uwierzył w swoją wielkość. Dla Legii i Lecha to raczej rozczarowanie, bo w Warszawie i Poznaniu liczy się tylko złoto. A Raków? Klub z Częstochowy w ostatnich latach przyzwyczaił nas, że niezależnie od okoliczności, przeważnie kończy sezon z medalem.
Średnie punktowe, które notowali wicemistrzowie ostatniej dekady, wyglądają solidnie. Niektóre wręcz imponują. Srebrny medal w Ekstraklasie to jednak rzadko początek pięknej historii. Tabela pokazuje tylko część prawdy – to, co działo się rok później, często było bardziej dramatyczne niż budujące.
Wicemistrzowie Polski od sezonu 2015/2016:
|Sezon
|Klub
|Średnia punktów na mecz
|2015/2016
|Piast Gliwice
|1.86
|2016/2017
|Jagiellonia Białystok
|1.91
|2017/2018
|Jagiellonia Białystok
|1.81
|2018/2019
|Legia Warszawa
|1.83
|2019/2020
|Lech Poznań
|1.78
|2020/2021
|Raków Częstochowa
|1.96
|2021/2022
|Raków Częstochowa
|2.02
|2022/2023
|Legia Warszawa
|1.94
|2023/2024
|Śląsk Wrocław
|1.85
|2024/2025
|Raków Częstochowa
|2.02
Co się stało z wicemistrzami Polski?
Rok to w futbolu wieczność. W dwanaście miesięcy można zaliczyć spektakularny upadek, którego skutki trudno potem prędko odwrócić. Wicemistrzostwo to nie jest bowiem tylko nagroda. To także ogromne oczekiwania i presja środowiska, nie tylko ze strony kibiców.
Wielu liczy, że skoro udało się być drugim, to w kolejnym roku pora na mistrzostwo. Tyle że Ekstraklasa rzadko pisze takie scenariusze. Zamiast kroku do przodu, częściej przychodzi cofnięcie się o kilka, a nawet kilkanaście miejsc w tabeli.
Tu pojawia się najważniejsze pytanie: czy wicemistrzostwo faktycznie jest w polskich warunkach „pocałunkiem śmierci”? Żeby to sprawdzić, warto przyjrzeć się drużynom, które w ostatniej dekadzie kończyły ligę na drugim miejscu. Bo to, co działo się z nimi rok później, mówi o Ekstraklasie znacznie więcej niż same medale i suche liczby.
|Sezon
|Klub
|Pozycja w tabeli
|Pozycja w tabeli względem poprzedniego sezonu
|Średnia punktów na mecz
|2016/2017
|Piast Gliwice
|10
|-8
|1.24
|2017/2018
|Jagiellonia Białystok
|2
|=
|1.81
|2018/2019
|Jagiellonia Białystok
|5
|-3
|1.50
|2019/2020
|Legia Warszawa
|1
|+1
|1.86
|2020/2021
|Lech Poznań
|11
|-9
|1.23
|2021/2022
|Raków Częstochowa
|2
|=
|2.02
|2022/2023
|Raków Częstochowa
|1
|+1
|2.20
|2023/2024
|Legia Warszawa
|3
|-1
|1.73
|2024/2025
|Śląsk Wrocław
|17
|-15
|0.88
|2025/2026
|Raków Częstochowa
|16 (*sezon trwa)
|-14
|1
Większość srebrnych medalistów zamiast iść krok dalej, sezon później notowała wyraźny regres. Niektórzy jak Śląsk spadali wręcz z ekstraklasowego piedestału prosto do pierwszoligowej otchłani. Owszem, były przypadki Legii i Rakowa, które potrafiły wykorzystać srebro jako punkt odbicia. To jednak bardziej wyjątek niż reguła. Częstochowianie są także jedną z dwóch drużyn w ostatniej dekadzie, która rok po roku została wicemistrzem Polski. Oprócz nich wyczynem tym mogą pochwalić się w Białymstoku.
W ostatniej dekadzie zdarzył się zaledwie jeden przypadek, w którym wicemistrz zdołał awansować do europejskich pucharów rok po roku mimo zajęcia niższego miejsca w tabeli. Znacznie częściej regres w tabeli wiązał się z poważnym kryzysem formy, którego nie udało się już zażegnać. Przykładami są piłkarze Piasta i Lecha, którzy wylądowali w dolnej połowie tabeli, spadając odpowiednio o osiem i dziewięć pozycji względem poprzedniej kampanii. Wpływ na to miały dramatycznie niskie średnie zdobytych punktów na mecz (1.24 i 1.23).
Śląsk to przypadek skrajny. Wrocławianie zdobywali poniżej jednego punktu na spotkanie, czym zasłużyli na niechlubny tytuł najgorszego wicemistrza kraju w Europie. Raków w sześciu dotychczasowych meczach wywalczył sześć oczek. Do średniej Śląska wcale nie jest im tak daleko. Na ten moment zespół Marka Papszuna można zaliczyć do najsłabszych wicemistrzów w ligach europejskich.
Europejskie puchary zmorą srebrnych medalistów?
Latami na katastrofalnie niskiej pozycji Polski w rankingu UEFA najwięcej co roku tracił wicemistrz kraju. Zwycięzca Ekstraklasy mógł żyć marzeniami o awansie do Ligi Mistrzów. W tym samym czasie srebrny medalista mistrzostw Polski przeklinał swój los.
Ewentualne niepowodzenie w eliminacjach do Ligi Mistrzów pozwalało na drugą szansę w postaci Ligi Europy/Ligi Konferencji. Wicemistrz nie miał takiego komfortu. Każda porażka oznaczała wakacje, a jesienią pusty terminarz. To była najgorsza możliwa nagroda za srebro.
Wicemistrzowie Polski w europejskich pucharach w sezonie po wicemistrzostwie:
|Sezon
|Klub
|Na jakim etapie odpadł z europejskich pucharów?
|2016/2017
|Piast Gliwice
|Q2 LE
|2017/2018
|Jagiellonia Białystok
|Q2 LE
|2018/2019
|Jagiellonia Białystok
|Q3 LE
|2019/2020
|Legia Warszawa
|Q4 LE
|2020/2021
|Lech Poznań
|faza grupowa LE
|2021/2022
|Raków Częstochowa
|Q4 LKE
|2022/2023
|Raków Częstochowa
|Q4 LKE
|2023/2024
|Legia Warszawa
|1/16 LKE
|2024/2025
|Śląsk Wrocław
|Q3 LKE
|2025/2026
|Raków Częstochowa
|faza ligowa LKE (*sezon trwa)
Wicemistrzowie Polski od sezonu 2015/2016, dziesięciokrotnie próbowali awansować do fazy grupowej/ligowej europejskich pucharów. Tegoroczny sukces Rakowa jest dopiero takim trzecim przypadkiem. Częstochowianie najpierw dwukrotnie odpadali na ostatnim etapie, a teraz pomyślnie przebrnęli kwalifikacje. We wcześniejszych przypadkach jako wicemistrz jesienią w Europie zagrali jedynie Lech oraz Legia.
Zmiany trenerów u wicemistrzów Polski w kolejnym sezonie:
Najprostsze, aczkolwiek nie zawsze skuteczne rozwiązanie w obliczu kryzysu to zmiana szkoleniowca. Takie widmo wisi aktualnie nad Markiem Papszunem. Niewykluczone, że gdyby opiekun Rakowa nazywał się inaczej, to już wkrótce doszłoby do roszady na ławce trenerskiej. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj.
Jak ze spadkiem formy radzili sobie poprzedni wicemistrzowie Polski? W Gliwicach do zmiany trenera doszło jeszcze przed startem sezonu. Radoslav Latal opuścił Piasta jeszcze przed startem sezonu w wyniku nieporozumień klubem, by wrócić do pracy z zespołem po kilku tygodniach. Po raz drugi ze stanowiskiem pożegnał się na początku marca, gdy gliwiczanie ocierali się o spadek z Ekstraklasy.
Krócej na stanowisku, bo do listopada po zdobyciu srebrnego medalu ze Śląskiem, wytrzymał Jacek Magiera. Wrocławianie podobnie jak w przypadku Piasta, nie zakwalifikowali się do głównej fazy rozgrywek europejskich. Ponadto zajmowali ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Szkoleniowiec WKS-u nie miał zatem wielu argumentów na obronę. Wrocławianie na kryzys zareagowali znacznie wcześniej od klubu z Gliwic, a mimo tego opuścili najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce.
Pozostałe dwa przypadki zmiany szkoleniowca przez wicemistrza Polski, miały miejsce dopiero w kwietniu. Gdy Maciej Skorża przejmował Lecha po Dariuszu Żurawiu, szanse na miejsce dające grę w Europie były głównie teoretyczne. Z kolei zastępujący Kostę Runjaicia Goncalo Feio, mógł nawet włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Ostatecznie skończył na podium.
|Sezon
|Klub
|Zmiany na ławce trenerskiej
|2016/2017
|Piast Gliwice
|15 lipca 2016: Radoslav Latal – Jiri Necek
31 sierpnia 2016: Jiri Necek – Radoslav Latal
2 marca 2017: Radoslav Latal – Dariusz Wdowczyk
|2017/2018
|Jagiellonia Białystok
|BRAK
|2018/2019
|Jagiellonia Białystok
|BRAK
|2019/2020
|Legia Warszawa
|BRAK
|2020/2021
|Lech Poznań
|6 kwietnia 2021: Dariusz Żuraw – Maciej Skorża
|2021/2022
|Raków Częstochowa
|BRAK
|2022/2023
|Raków Częstochowa
|BRAK
|2023/2024
|Legia Warszawa
|9 kwietnia 2024: Kosta Runjaić – Goncalo Feio
|2024/2025
|Śląsk Wrocław
|12 listopada 2024: Jacek Magiera – Michał Hetel i Marcin Dymkowski,
24 grudnia 2024: Michał Hetel i Marcin Dymkowski – Ante Simundza
|2025/2026
|Raków Częstochowa
|BRAK (*sezon trwa)
Marek Papszun ma argumenty do dalszej pracy w Rakowie
Wicemistrz Polski to często największy przegrany sezonu. Zamiast pławić się w sukcesie, w krótkim okresie czasie musi przetrawić mentalnie poważne rozczarowanie. Mało której drużynie udaje się przekuć bolesną porażkę w wyczekiwany sukces, ale jeżeli już szukać takiej drużyny, to jest nią Raków Częstochowa.
Co broni Marka Papszuna? Za pozostaniem trenera na stanowisku przemawia historia i osiągane wyniki. W ostatniej dekadzie żaden inny klub nie sięgał po wicemistrzostwo Polski z tak wysoką średnią punktów na mecz. Wahała się ona między 1.96 a 2.02. Ponadto Marek Papszun potrafi wznieść się na wyżyny trenerskich umiejętności i pokazać, że porażka może uczynić cię jeszcze mocniejszym. Częstochowianie po zdobyciu srebrnego medalu w obu przypadkach rok później kończyli sezon z lepszą średnią punków. Tym razem będzie o to niezwykle trudno.
Niewątpliwym atutem Marka Papszuna jest wywalczony niedawno awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. To właśnie gra jesienią w Europie ratowała Dariusza Żurawia i Kostę Runjaicia przed wcześniejszą utratą pracy. Trener Rakowa każdym zwycięstwem na arenie międzynarodowej może „kupić sobie czas” na powrót do formy, która pozwalała osiągać częstochowianom rzeczy wielkie.
Co czeka kolejnych wicemistrzów Polski?
Dzięki coraz wyższej pozycji Ekstraklasy w rankingu UEFA, za rok po raz pierwszy w historii wystawimy dwa kluby w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski mimo braku tytułu wciąż będzie mógł czuć się wygranym. Ścieżka awansu do fazy ligowej europejskich pucharów stanie się nieporównywalnie łatwiejsza. To z kolei oznaczać będzie większe przychody od UEFA i większą możliwość wzmocnienia zespołu, by za rok skuteczniej grać o mistrzostwo Polski.
Może więc sezon 2025/26 będzie ostatnim, w którym wicemistrzostwo pachnie bardziej klątwą niż nagrodą? Od przyszłego roku srebro powinno wreszcie smakować jak sukces, a nie jak „pocałunek śmierci”.
