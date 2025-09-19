Rekordowe okno transferowe w Ekstraklasie. Tak zmieniły się wartości kadr [ANALIZA]

To było lato, jakiego Ekstraklasa jeszcze nie widziała. Rekordowe wydatki, transferowe hity i znaczące wzmocnienia nawet w klubach środka tabeli. Sprawdziliśmy, jak w ostatnich miesiącach zmieniała się wartość drużyn. Kto w Polsce zyskał najwięcej, a kto przespał moment na wzmocnienia?

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Wyczekiwany przełom

Koniec sezonu w Ekstraklasie z reguły zwiastował dłużącą się w nieskończoność przerwę w emocjonowaniu się krajowym futbolem. Przebudzenie z wakacyjnego letargu następowało zwykle dopiero po losowaniu eliminacji europejskich pucharów oraz pierwszych meczach sparingowych. To lato było jednak przełomowe.

Tym razem emocji nie brakowało i to nie tylko za sprawą zmiany selekcjonera w reprezentacji Polski. O wrażenia i to pozytywne, zadbały kluby Ekstraklasy, które na zakupy ruszyły wyjątkowo nie w okolicy końcówki sierpnia, ale krótko po zakończeniu poprzedniego sezonu. Transferowy szał z każdym tygodniem przybierał na sile. Przestaliśmy mieć do czynienia z „sezonem ogórkowym”. Zamiast niego dostaliśmy świetnej jakości serial, od którego nie dało się oderwać oczu.

Ekstraklasa na starcie lata

W letnie okno transferowe z najdroższą kadrą wchodziła Legia Warszawa, a tuż za nią plasował się Lech Poznań. W obu klubach zanosiło się na pracowity okres wakacyjny. Stołeczny klub był u progu podpisania umowy z nowym trenerem, Edwardem Iordanescu, a to zawsze wiąże się ze sporymi roszadami. Z kolei mistrz Polski zamierzał przypuścić szturm na Ligę Mistrzów, a do tego potrzebował konkretnych wzmocnień.

W TOP4 najdroższych kadr w Ekstraklasie znaleźli się wszyscy pocharowicze, którzy mieli reprezentować nas na arenie międzynarodowej. W Częstochowie Marek Papszun pisał kolejne listy do właściciela Rakowa Michała Świerczewskiego, z prośbami o nowych piłkarzy. Z kolei Łukasz Masłowski szykował się do zbudowania niemal nowej Jagiellonii Białystok. Zespół czekała bowiem kolejna poważna przebudowa.

Co działo się za plecami naszej eksportowej czwórki? Zęby na letnie okno transferowe ostrzyli sobie właściciele Pogoni i Widzewa, czyli Alex Haditaghi i Robert Dobrzycki. Wagon z nowymi piłkarzami do Zabrza szykował dyrektor sportowy Górnika, Łukasz Milik. Z zainteresowaniem czekaliśmy też na ruchy Cracovii i Motoru Lublin, które nie kryły się z dołączeniem do ligowej czołówki w przyszłości. Najniższe lokaty w komplecie zajmowali zaś beniaminkowie Ekstraklasy.

Na zmianę wartości kadr wpływają nie tylko transfery przychodzące, ale również wychodzące. Stąd poniższy screen uwzględnia dane z 15 czerwca. Dzięki temu w kolejnych grafikach widoczny będzie całościowy obraz, także z uwzględnieniem piłkarzy, którzy opuścili Ekstraklasę jako wolni zawodnicy po wygaśnięciu kontraktu. Byli to chociażby Kristoffer Hansen, Arkadiusz Pyrka, czy Benjamin Källman.

Wartość kadr klubów Ekstraklasy na 15 czerwca 2025 (*dane za portalem transfermarkt.pl)

Rekordowe lato: obecne wyceny drużyn

Rozmach klubów Ekstraklasy w letnim oknie transferowym przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Najlepiej obrazuje to bilans wydatków w analogicznym okresie z ostatnich pięciu sezonów:

2021/2022: 8,90 mln euro

2022/2023: 6,44 mln euro

2023/2024: 11,96 mln euro

2024/2025: 11,36 mln euro

2025/2026: 41,75 mln euro

Jeszcze trzy lata temu wszystkie kluby Ekstraklasy wydały łącznie niewiele więcej niż tego lata w pojedynkę Lech Poznań. Mistrz Polski nie był jednak liderem pod względem kwoty przeznaczonej na wzmocnienia. W tej klasyfikacji uplasował się dopiero na czwartym miejscu. Przed nim znalazły się Legia Warszawa (7 mln euro) i Widzew Łódź (7,13 mln euro). Bank rozbił jednak Raków Częstochowa, który otarł się o dwucyfrową kwotę na wzmocnienia (9,37 mln euro).

W zakończonym już letnim oknie transferowym zdarzyło się siedem transferów przychodzących za minimum 2 mln euro. Ruchów tych dokonało aż pięć klubów, co pokazuje, że nasze czołowe zespoły stopniowo przestają bać się inwestować w coraz to lepszych piłkarzy. Ekstraklasa rozwija się jednak całościowo. Jeszcze 15 czerwca łączna wartość klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej wynosiła 306,35 mln euro. Dla porównania dzisiaj (19 września) jest to już 369,43 mln euro. W trzy miesiące wartość klubów Ekstraklasy zwiększyła się o ponad 1/5 (20,6%).

Zobacz również: Najdroższe transfery Ekstraklasy. Padły wielkie kwoty, za nami rekordowe okienko

Niezmiennie na czele znajdują się Legia, Lech, Raków oraz Jagiellonia, które jesienią zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Za plecami naszej eksportowej czwórki znajduje się król letniego polowania, czyli Widzew. Transferowe zapowiedzi łodzian sprawdziły się z nawiązką, ponieważ w zestawieniu najdroższych kadr w Ekstraklasie, wyprzedzili oni Cracovię oraz Pogoń. Kluby z miejsc od ósmego w dół są już zauważalnie w tyle, aczkolwiek zdecydowana większość z nich zwiększyła swoją wartość. Tylko cztery kluby mają kadrę wartą poniżej 10 mln euro, w tym trzech beniaminków. Grono to uzupełnia Piast.

Wartość kadr klubów Ekstraklasy na 19 września 2025 (*dane za portalem transfermarkt.pl)

Najwięksi wygrani i przegrani – procentowe zmiany wartości

Najwięcej latem działo się wokół Widzewa, który ma wrócić do swoich najlepszych lat i docelowo rywalizować z powodzeniem o mistrzostwo Polski. Łodzianie wreszcie mają kadrę na miarę swoich ambicji. Z każdym kolejnym transferem kadra budziła coraz większe uznanie, ale klub nie zamierzał się zatrzymać. Zwieńczeniem letniego okna transferowego był angaż napastnika, którego Widzewowi zazdrościć mogą niemal wszystkie polskie kluby. Barwy łodzian od niedawna reprezentuje Andi Zeqiri. Goal.pl ustalił finansowe szczegóły tej transakcji.

Widzew dokonał rzeczy spektakularnej nie tylko w skali Ekstraklasy, ale i Europy. Jeszcze w połowie czerwca kadra łodzian była warta nieco ponad 10 mln euro. Tymczasem aktualnie zbliża się ona do kwoty rzędu 30 mln euro (28,83 mln euro), co daje wzrost o zawrotne 164,4%. Nikt w naszej lidze nawet nie zbliżył się do Widzewa w tej kwestii. Najbliżej była Wisła Płock. Wycena jej piłkarzy po letnich transferach wzrosła o prawie 75%. W znacznie mniej imponującym tempie działali dwaj pozostali beniaminkowie Ekstraklasy, czyli Bruk-Bet Termalica i Arka Gdynia.

W klasyfikacji tej spośród drużyn aspirujących do gry w europejskich pucharach na prowadzenie wysunęła się Pogoń (procentowy wzrost kadry o 21,3%), która nowych zawodników zakontraktowała także po zakończeniu letniego okna transferowego. W gronie tym znalazł się absolutnie hitowy ruch, czyli Benjamin Mendy.

Optymizmem może napawać fakt, że w całej Ekstraklasie są tylko dwa kluby, których kadra zmniejszyła swoją wartość. Długo w gronie tym znajdowała się Jagiellonia, ale sytuację na plus odmienił angaż będącego bez klubu, Kamila Jóźwiaka. Ostatecznie na minusie są jedynie Zagłębie Lubin i Piast Gliwice.

Procentowa zmiana wartości kadr klubów Ekstraklasy od 15 czerwca do 19 września (*dane za portalem transfermarkt.pl)

Tak dobrze jeszcze nie było

Zakończone już letnie okno transferowe od początku wzbudziło zainteresowanie kibiców. Wraz z kolejnymi hitowymi ruchami jasne stało się, że mamy do czynienia z rekordowym i przełomowym okresem w polskim futbolu klubowym. Dotyczył on głównie transferów przychodzących, ale należy pamiętać, że w ostatnim czasie polskie podwórko opuściło kilku znakomitych zawodników. Najbardziej pamiętni to: Afonso Sousa, Efthymios Koulouris, Gustav Berggren, Ryoya Morishita, Jan Ziółkowski, czy Maxi Oyedele. Mimo tego łączna wartość kadr klubów Ekstraklasy osiągnęła zawrotną kwotę 369,43 mln euro.

Zobacz także: Najdroższe kluby w Ekstraklasie: 2025/2026. Kto na czele listy? [RANKING]

Rekordowe lato w Ekstraklasie to nie tylko pojedyncze transferowe hity, ale sygnał zmiany całej ligi. Kluby coraz odważniej inwestują w zawodników, a wzrost wartości kadr pokazuje, że polski rynek staje się atrakcyjniejszy. Jesień zweryfikuje, czy te wydatki przełożą się na wyniki w Europie i realne podniesienie poziomu ligi. Na papierze Ekstraklasa wygląda dziś mocniej niż kiedykolwiek.