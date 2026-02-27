Mecz pełen zwrotów akcji. Piast pokazał charakter [WIDEO]

Cracovia prowadziła, ale Piast Gliwice odpowiedział w końcówce. Gole w 82. i 88. minucie przesądziły o emocjonującej wygranej gości (3:2) w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Pięć goli w meczu Cracovia – Piast

Cracovia i Piast Gliwice to ekipy, które przed startem rywalizacji dzieliła różnica siedmiu punktów. Krakowianie podchodzili do spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca miał jednak plan, aby odskoczyć od strefy spadkowej.

W pierwszej odsłonie rywalizacji kibice nie byli świadkami szczególnie ciekawego widowiska. Co prawda obie drużyny oddały łącznie osiem prób w kierunku bramki rywali, jednak tylko trzy z nich były celne. Ostatecznie na przerwę w lepszych nastrojach schodzili gospodarze, którzy objęli prowadzenie w 40. minucie po trafieniu Dijona Kameriego.

Pierwsza połowa została przedłużona aż o 10 minut. Wpływ na taki stan rzeczy miała przerwa w grze spowodowana zadymieniem nad stadionem, będącym następstwem odpalenia środków pirotechnicznych przez kibiców.

Po zmianie stron German Barkovskiy wykorzystał rzut karny, podyktowany po przewinieniu Oskara Wójcika. Na jednym golu Piast nie chciał poprzestać. Blisko zdobycia bramki Niebiesko-czerwoni byli w 58. minucie, gdy na murawę upadł Grzegorz Tomasiewicz. Z powtórek telewizyjnych wynikało, że arbiter miał argumenty, aby wskazać na „wapno”. Ostatecznie jednak jedenastki nie było.

14 minut przed końcem podstawowego czasu gry cios zadała natomiast ekipa Luki Elsnera. Martin Minchev ponownie wyprowadził Krakowian na prowadzenie i goście znaleźli się w trudnym położeniu. Ci jednak się nie załamali i odpowiedzieli w 82. minucie. Jorge Felix błysnął skutecznością i zrobiło się bardzo ciekawie na arenie przy ulicy Kałuży.

Kraków zamarł na finiszu

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, to Michał Chrapek pokazał klasę w 88. minucie. Były zawodnik krakowskiej Wisły popisał się uderzeniem ze szczupaka i trzy punkty zainkasował Piast, przedłużając do dziewięciu meczów bez porażki z Cracovia na jej stadionie.

Gliwicka drużyna dzięki piątkowej wygranej ma na swoim koncie 29 oczek. Tym samym Piast odskoczył od strefy spadkowej. Krakowianie z kolei po szóstej przegranej w sezonie mają wciąż 33 punkty. W następnej kolejce gracze Pasów zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Z kolei ekipę z Gliwic czeka potyczka z Zagłębiem Lubin.

Cracovia – Piast Gliwice 2:3 (1:0)

1:0 Dijon Kameri 40′

1:1 German Barkovskiy 54′ (k.)

2:1 Martin Minchev 76′

2:2 Jorge Felix 82′

2:3 Michał Chrapek 88′