Pogoń ma problem. Kluczowy defensor wypada nawet na trzy miesiące

12:21, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin poinformowała, że niedostępny dla sztabu szkoleniowego nawet przez trzy miesiące będzie Linus Wahlqvist. Prawy defensor doznał dość poważnej kontuzji kolana.

Thomas Thomasberg
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Poważna kontuzja Linusa Wahlqvista

Pogoń Szczecin w tym sezonie spisuje się ze zmiennym szczęściem, choć trzeba przyznać, że w ostatnich meczach są oni w nieco lepszej formie. Przede wszystkim udało się bowiem pokonać Górnika Zabrze, a wcześniej wygrać także z Arką Gdynia przed własną publicznością. Dlatego też aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni 10. miejsce i wciąż nie jest wykluczone – że przy dalszej serii zwycięstw – uda się im zbliżyć do strefy pucharowej.

To nie będzie jednak łatwe zadanie z wielu względów, a jednym z nich jest poważna kontuzja, której nabawił się Linus Wahlqvist. Prawy obrońca Pogoni Szczecin podczas jednego z treningów doznał urazu kolana, o którym poinformował klub w specjalnym komunikacie.

Linus doznał urazu stawu kolanowego przedwczoraj na treningu. Natychmiast wykonaliśmy badania diagnostyczne, USG oraz rezonans. Potwierdziły one częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego strzałkowego w kolanie. Piłkarzowi zostało wdrożone leczenie zachowawcze. Przy takiej kontuzji okres rehabilitacji wynosi od dwóch do trzech miesięcy – powiedział klubowy lekarz, Bartosz Paprota, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni Szczecin.

Linus Wahlqvist w tym sezonie dla Portowców rozegrał w sumie 22 mecze i zanotował jedną asystę. Co ważne, Pogoń Szczecin na tej pozycji nie ma zmiennika o równej lub chociaż podobnej jakości, a to może sporo kosztować zespół.

