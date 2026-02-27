Pogoń ma problem. Kluczowy defensor wypada nawet na trzy miesiące

Pogoń Szczecin poinformowała, że niedostępny dla sztabu szkoleniowego nawet przez trzy miesiące będzie Linus Wahlqvist. Prawy defensor doznał dość poważnej kontuzji kolana.

Poważna kontuzja Linusa Wahlqvista

Pogoń Szczecin w tym sezonie spisuje się ze zmiennym szczęściem, choć trzeba przyznać, że w ostatnich meczach są oni w nieco lepszej formie. Przede wszystkim udało się bowiem pokonać Górnika Zabrze, a wcześniej wygrać także z Arką Gdynia przed własną publicznością. Dlatego też aktualnie w tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni 10. miejsce i wciąż nie jest wykluczone – że przy dalszej serii zwycięstw – uda się im zbliżyć do strefy pucharowej.

To nie będzie jednak łatwe zadanie z wielu względów, a jednym z nich jest poważna kontuzja, której nabawił się Linus Wahlqvist. Prawy obrońca Pogoni Szczecin podczas jednego z treningów doznał urazu kolana, o którym poinformował klub w specjalnym komunikacie.

– Linus doznał urazu stawu kolanowego przedwczoraj na treningu. Natychmiast wykonaliśmy badania diagnostyczne, USG oraz rezonans. Potwierdziły one częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego strzałkowego w kolanie. Piłkarzowi zostało wdrożone leczenie zachowawcze. Przy takiej kontuzji okres rehabilitacji wynosi od dwóch do trzech miesięcy – powiedział klubowy lekarz, Bartosz Paprota, cytowany przez oficjalną stronę Pogoni Szczecin.

Linus Wahlqvist w tym sezonie dla Portowców rozegrał w sumie 22 mecze i zanotował jedną asystę. Co ważne, Pogoń Szczecin na tej pozycji nie ma zmiennika o równej lub chociaż podobnej jakości, a to może sporo kosztować zespół.

