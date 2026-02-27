GKS – Górnik. Kapitanowie odsłonili kulisy przed szlagierem [MECZ TYGODNIA]

13:57, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice i Górnik Zabrze w sobotę zmierzą się ze sobą w hicie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ciekawymi opiniami przed spotkaniem podzielili się kapitanowie obu ekip.

Erik Janża
fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Śląsk Klasyk będzie elektryzował w PKO BP Ekstraklasie

GKS Katowice i Górnik Zabrze to zespoły, które aktualnie w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica siedmiu punktów. Na czwartej pozycji zadomowili się 14-krotni mistrzowie Polski. Z kolei na 12. miejscu plasuje się drużyna Rafała Góraka. W sobotę oba zespoły zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu.

Tymczasem kapitanowie obu drużyn odpowiadali na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, która wyjątkowo odbyła się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka. Śląski Klasyk wpisuje się w jedno z wydarzeń ustanowionych przez województwo śląskie w ramach Roku Dziewięciu Górników z Wujka.

Arkadiusz Jędrych i Erik Janża odnieśli się między innymi do emocji przed prestiżowym starciem, a także do koncentracji przed spotkaniem. Ponadto poruszony został wątek Bartosza Nowaka, który w ostatnim czasie prezentuje bardzo wysoką formę, reprezentując barwy GieKSy.

Arkadiusz Jędrych o stabilizacji w GieKSie Katowice

Defensor drużyny z Katowic w pierwszym składzie występuje już tak długo, że dziś trudno wyobrazić sobie grę obronną GieKSy bez tego piłkarza. Sam zainteresowany krótko odniósł się do tej kwestii.

– To fajna passa i chciałbym ją jak najdłużej utrzymać. W klubie jest stabilizacja i konsekwentnie realizowany proces. To pomaga również mnie – usłyszał Goal.pl od Jędrycha.

Katowiczanie zagrają w roli gospodarza z Górnikiem. Jednocześnie na drodze zespołu Rafała Góraka staną tacy gracze jak Patrik Hellebrand czy Sondre Liseth. Tymczasem okazuje się, że w GieKSie koncentracja skupiona jest przede wszystkim na własnej jakości.

– Trener przede wszystkim podkreśla, byśmy skupili się na sobie i realizacji własnych założeń, a nie wyłącznie na przeciwniku – zaznaczył kapitan GKS-u.

Jędrych przy okazji rywalizacji z Arką Gdynią popełnił błąd, który miał swoje konsekwencje. Piłkarz wyjaśnił jednak, jak stara się radzić sobie z tą sytuacją.

– Staram się nie patrzeć wstecz. Skupiam się na tym, na co mam wpływ. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi – powiedział Jędrych.

Erik Janża o presji przed meczem Górnik Zabrze – GKS Katowice

Przedstawiciel ekipy z Zabrza odniósł się natomiast do otoczki wokół Śląskiego Klasyku. Swego czasu Lukas Podolski przekonywał, że dla Górnika derbowym spotkaniem jest batalia przeciwko Ruchowi Chorzów. Tymczasem swoimi przemyśleniami w kontekście starcia z GieKSą podzielił się Janża.

– To trochę inny mecz. Jesteśmy blisko siebie, więc czuć dodatkowe emocje. Spodziewamy się trudnego spotkania, bo GKS u siebie gra intensywnie i ma wsparcie trybun. Musimy być maksymalnie skoncentrowani – mówił obrońca ekipy z Zabrza.

– Dla mnie to są derby. Czuć inną energię. To ważny mecz dla kibiców i dla nas. Liga jest bardzo wyrównana, więc każdy punkt ma ogromne znaczenie – uzupełnił 29-krotny reprezentant Słowenii.

Bez wątpienia zawodnikiem, na którego musi uważać zespół Michala Gasparika, jest Bartosz Nowak. Na ten temat również wypowiedział się Janża.

– To bardzo dobry zawodnik. Dzisiaj jednak trenerzy mają do dyspozycji wiele analiz. Musimy jako drużyna znaleźć sposób, by go zatrzymać – mówił piłkarz Górnika.

Potyczka na Arenie Katowice rozpocznie się o godzinie 20:15. W rundzie jesiennej w bezpośrednim starciu między zespołami górą byli zabrzanie (3:0).

