Nie liczy bramek, liczy zwycięstwa. Chłań po meczu z Piastem

Maksym Chłań strzelił decydującego gola w meczu z Piastem Gliwice. W rozmowie z Goal.pl piłkarz mówił o podejściu do derbów, a także o zbliżającym się starciu z Lechem Poznań.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maksym Chłań

Nie patrzy na nazwę rywala. Maksym Chłań zdradził swoje podejście

Maksym Chłań szybko zaaklimatyzował się w Górniku Zabrze, notując jednocześnie postępy pod względem sportowym z meczu na mecz. W sobotnim starciu z Piastem Gliwice zawodnik zdobył swojego trzeciego gola w sezonie. Piłkarz opowiedział, czy drużyna przystępowała do derbów podwójnie zmotywowana.

– Jeśli chodzi o podejście do meczu, to na każde spotkanie wychodzimy bardzo zmotywowani, zawsze gramy o zwycięstwo. Nie ma znaczenia, czy gramy z Piastem Gliwice, czy z najlepszą drużyną PKO BP Ekstraklasy. Do każdego meczu podchodzimy tak samo – usłyszał Goal.pl od Chłania po starciu z Niebiesko-czerwonymi.

Według wielu opinii ofensywny zawodnik Górnika był najlepszą postacią spotkania. Sam piłkarz odniósł się do takiej narracji.

– Czy to był mój najlepszy mecz w tym sezonie ligowym? Mam nadzieję, że jeszcze zagram lepszy. Nie wiem. Każdy mecz jest inny, każdy jest ważny i z każdego można coś wyciągnąć – przekazał Chłań.

Górnik przed kolejnym wyzwaniem

Już w najbliższą sobotę zespół z Zabrza zmierzy się z Lechem Poznań. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Na jej temat głos zabrał również były piłkarz Lechii Gdańsk.

– Na pewno to będzie trudne spotkanie. Lech to bardzo dobra drużyna, trzeba będzie uważać na wiele elementów ich gry. Z drugiej strony my skupiamy się przede wszystkim na sobie i na tym, żeby dobrze się przygotować – rzekł Chłań.

W trwającej kampanii ukraiński zawodnik zdobył jak dotąd trzy bramki. Piłkarz został wprost zapytany o to, jaki ma cel pod tym względem. Odpowiedział jednak w dość wyważony sposób.

– To była moja trzecia bramka w tym sezonie. Czy mam cel, ile chcę strzelić? Nie stawiam sobie konkretnej liczby. Najważniejsze jest to, żeby drużyna wygrywała, a ja będę robił wszystko, żeby jej w tym pomóc – zakończył zawodnik Górnika.

Chłań trafił do Górnika Zabrze w sierpniu minionego roku, podpisując kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest obecnie na 1,5 miliona euro.