Arka Gdynia w piątek wieczorem mierzyła się z Lechią Gdańsk w spotkaniu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, bo padł już w szóstej minucie.

Arka szybko z prowadzeniem w Derbach Trójmiasta

Arka Gdynia i Lechia Gdańsk to ekipy, które w tej kampanii są zaangażowane w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w piątkowym spotkaniu obie drużyny dzieliły dwa oczka. Gdańszczanie mieli 27, a Gdynianie 25 punktów. Tym samym rywalizacja zapowiadała się pasjonująco.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w szóstej minucie odważną próba wyróżnił się Oskar Kubiak, oddając uderzenie sprzed pola karnego. Strzał okazał się celny. Arka wyszła na prowadzenie.

19-latek dołączył do Arki w lipcu 2025 roku. Niemniej szybko został wypożyczony do Sokoła Kleczew. Tej zimy zawodnik wrócił do klubu z Gdyni i po bardzo dobrych występach w Betclic 2. Lidze, gdzie w 20 meczach strzelił 14 goli i zaliczył pięć asyst, w piątek wieczorem zanotował swoje premierowe trafienie w tej kampanii najwyższej klasy rozgrywkowej.

Kubiak ma umowę ważną z Arką do końca czerwca 2028 roku. Piłkarz urodzony w Inowrocławiu jest uważany za niezwykły talent, chociaż nie miał jeszcze okazji wystąpić w reprezentacji młodzieżowej.

Gdynianie do marcowej przerwy reprezentacyjnej mają do rozegrania jeszcze tylko cztery mecze. Arka zmierzy się kolejno z: Radomiakiem, Wisłą Płock, Widzewem Łódź i Koroną Kielce.